وزيرا السياحة والآثار يبحثان تعظيم الاستغلال السياحي الأمثل للقناطر الخيرية

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والسيد الأستاذ أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من القيادات التنفيذية من الوزارتين، في مقر وزارة الموارد المائية والري.

وشكر الدكتور خالد العناني الدكتور عبدالعاطي، على ما تقدمه وزارة الموارد المائية والري من دعم للقطاع السياحي، منوهًا بالتنسيق الدائم بين الوزارتين والذي ينعكس على خدمة وتنشيط القطاع السياحي بما يعود بمردود إيجابي على العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وزيرا السياحة والري يبحثان تسهيل الإجراءات

وأكد عبدالعاطي أهمية التواصل بين الوزارتين؛ لمناقشة سبل التنسيق في الموضوعات المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بالقطاع السياحي، والعمل على تسهيل الإجراءات وإزالة أي معوقات.

وبحث الوزيران سُبل تعظيم الاستغلال السياحي الأمثل لمنطقة القناطر الخيرية خاصة بعد أعمال التطوير التي نفذتها وزارة الموارد المائية والري بحدائق القناطر الخيرية، بالتزامن مع الافتتاح الوشيك لقصر محمد علي في شبرا بعد انتهاء وزارة السياحة والآثار من مشروع ترميمه.

تسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية المطلة على النيل

كما تطرق الاجتماع للتنسيقات المستمرة بين الوزارتين بشأن تسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية سواء المطلة على نهر النيل أو البحرين المتوسط والأحمر، ومناقشة تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المراكب والمطاعم السياحية تيسيراً على العاملين بالقطاع السياحي وتنشيطاً للحركة السياحية، في ضوء صدور قانون الموارد المائية والري الجديد، وموافقة مجلس النواب على قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

كما استُعرضت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري والجاري إعدادها حالياً في صورتها النهائية بعد التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، تمهيداً لاتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التي تأتي تفسيراً لنصوص أحكام قانون الموارد المائية والري الجديد.