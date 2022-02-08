اقتصادية قناة السويس: سنشهد زيادة في الطلب العالمي على الطاقة النظيفة

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيدروجين الأخضر عبارة عن وقود خفيف عال التفاعل، ينتج من خلال عملية كيميائية تعرف بالتحليل الكهربائي، وهي عبارة عن فصل الأكسجين عن الهيدروجين داخل الماء كيميائيًا، موضحًا أن هناك تعهدات دولية ضمن قمة المناخ الأخيرة وسوف تمتد للقمة المقبلة «COP27» التي تستضيفها مصر العام المقبل بخفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الاقتصاد الأخضر وهذا سيدفع الكثير من الدول وأوروبا تحديدًا ستتجه لدعم واردات الطاقة النظيفة حيث سنشهد زيادة في الطلب العالمي على الطاقة النظيفة والوقود منخفض الكربون.

أنواع الهيدروجين

أضاف «زكي» في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة الذي يعرض على قناة «أون»، أن هناك أكثر من نوع للهيدروجين، مثل الهيدروجين الرمادي المستخرج من الغاز الطبيعي وهو عال التلوث وجرى فلترته، وهناك الهيدروجين الأزرق الأقل تلوثًا لكنه في نفس الوقت ليس صديقًا للبيئة أيضًا.

وتابع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن التطور الأخير كان الهيدروجين الأخضر الذي ينتج بالكامل عبر تحليل مائي ويستخدم كهرباء مولدة من طاقات متجددة سواء الشمسية أو الرياح.

الهيدروجين الأخضر طاقة نظيفة

أكد أن الهيدروجين الأخضر يتمتع بأنه طاقة مستدامه ونظيفة وقابلة للتخزين والنقل ومتعددة الاستخدامات سواء في السيارات أو الشاحنات وسفن الحاويات ما يجعله منتجًا مهمًا صديقًا للبيئة، متوقعًا أن يكون له دورًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها المنظمات الدولية للوصول إلى مرحلة التغلب على الانبعاثات الكربونية في 2050، طبقاً لاتفاقية باريس الموقعة في 2015.

وبيّن زكي أن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر عالية في المراحل الأولى فقط شأنها شأن بداية أي منتج آخر، لكن لابد من الفصل بين إنتاج الطاقة المتجددة سواء شمسية أو رياح ومرحلة التصنيع والنقل والتخزين في الموانئ.