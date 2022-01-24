المتحدث الرسمي لـ«الكهرباء»: الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل .. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الحكومة تسعى لزيادة مصادر الطاقة سواء الجديدة أو المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص، مضيفًا أنّ الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال من خلال توفير المساحات الجاهزة والطاقة الشمسية وكل ما يلزم للبدء في المشروع.

الهيدروجين الأخضر .. وقود المستقبل

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، والإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز» أنّ الهيدروجين الأخضر سيكون وقود المستقبل، شارحا أن الحصول على عنصر الهيدروجين يتم من خلال التحليل الكهربائي للماء الذي ينتج الهيدروجين والأكسجين.

الحكومة تلجأ للتعاون مع الخبرات الأجنبية

وتابع «حمزة»، أنّ الحكومة تلجأ للتعاون مع الخبرات الأجنبية لبدء دراسة جدول مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر للاستفادة منها محليا وعالميا، مؤكدا بدء المشروع التجريبي لكل القطاعات الخاصة الذي سيساعد على إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

الوصول لقدرات 10 آلاف ميجاوات

وأضاف أنه بحلول عام 2023 سيتم الوصول إلي قدرات مركبة من الطاقات المتجددة تصل لنحو 10 آلاف ميجاوات، مشيرا إلى أنّ الخطة الاستراتيجية المستخدمة لإنتاج الطاقة، سواء الطاقة المتجددة أو غير المتجددة يتم تحديثها باستمرار.

مؤتمر التغير المناخي بنهاية العام

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء إلى أنّ المبادئ الخاصة بالتنمية المستدامة تتضمن الحفاظ على الموارد الخاصة والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة، لافتا إلى استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي بنهاية هذا العام، ما يعكس مدى اهتمام مصر وإشادة العالم باهتمامها بمجال الطاقة النظيفة..