الهيدروجين الأخضر والدلتا الجديدة يتصدران أجندة لجنة الطاقة بـ«التنسيقية»

تصدر ملفا «الهيدروجين الأخضر» و«الدلتا الجديدة»، أجندة اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والزراعة، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، أن الهيدروجين الأخضر، هو الملف الذي يلقى حاليا اهتماما كبيرا من القيادة السياسية في مصر، لما له من أهمية وتأثيره الإيجابي على البيئة، باعتباره وقود خال من الكربون، ويتناسب مع رؤية مصر الخاصة بتنويع مزيج الطاقة والاعتماد على مصادرها المتجددة.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، ملف «الدلتا الجديدة» من منظور الأمن الغذائي باعتباره أحد المشروعات القومية الرائدة في مجال الاستصلاح الزراعي.

واتفق الأعضاء على ضرورة تحويل تلك الأفكار والمقترحات إلى أوراق عمل ومقترحات قابلة للتطبيق.

حضر الاجتماع أحمد فتحي، أمين سر اللجنة، إسلام حمدي، أمين سر مساعد، وكل من الأعضاء محمد إسماعيل، ونهى زكي، وسمية هاشم، وأحمد قاعود، وحسام عطفت.