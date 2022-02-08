برلماني عن غرامات الغياب من المدارس: «الأسر مش عارفه تدفع المصاريف»

كشف الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن أسباب رفض المجلس مشروع تعديل بعض مواد قانون التعليم، موضحًا أن اليوم كان هناك مشهدًا رائعًا في البرلمان وجرى رفض مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون التعليم بالإجماع، ورفض من قبل في لجنة التعليم ورفضته اليوم اللجنة العامة، خاصة المادة التي تتحدث عن توقيع غرامة على الطلاب الذين يتغيبون عن الحضور بالمدارس».

نحن في وقت لا يتحمل فيه المواطن البسيط أي غرامات

أضاف «المندوه»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن الرفض جاء لأن الغرامات ليست حلًا للمشكلة، خاصة أننا في وقت لا يتحمل فيه المواطن البسيط وقوع أي غرامات عليه، موضحًا: «ليه نحط أعباء جديدة على ناس بتدبر أصلًا مصاريف المدارس، وبعض الأسر مش عارفين يدفعوا المصاريف ومينفعش نزيد الطين بله ونفرض عليهم غرامات».

مشروع القانون ليس له علاقة بقضية التسرب من التعليم نهائيًا

وأوضح عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع القانون ليس له علاقة بقضية التسرب من التعليم نهائياً، مضيفًا: «ده قاصر على الغياب لمدة 10 أيام وتكرار الغياب، بينما التسرب من التعليم له أبعاد أخرى مثل عمالة الأطفال في سن صغير قبل إكمال الدراسة أو من لا يلتحق بالأساس بالتعليم»، موضحًا أن مشروع القانون قاصر فقط على الغياب ولا يجوز فرض مثل هذه الغرامات في وقت لا زالت تتفشي فيه جائحة فيروس كورونا، معقبًا: «وجدنا كنواب أن العقوبة مبالغ فيها شويتين، ماينفعش أحرم المواطن من الخدمات العامة والمرافق بالإضافة للغرامة».