اقتصادية قناة السويس: تكلفة إنتاج الهيدروجين تصل لـ4 مليارات دولار

قال المهندس يحي زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك أكثر من مشروع مقدم من شركات عالمية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، موضحًا: «نتلقى العروض، وندرس كل عرض على حدة، وسنبدأ ببعض مذكرات التفاهم بعد وضع الأسس التي سيعمل عليها المشروع، وصولاً إلى التصميمات وتحديد التكلفة والدراسة الهندسية حتى نصل للمرحلة الأخيرة، وهي توقيع مذكرات التفاهم نهاية العام الجاري».

السعي نحو توقيع مذكرات تفاهم

وأضاف «زكي» في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض على قناة «أون»: «أتوقع أن نبدأ في مذكرات التفاهم مع هذه التحالفات، حتى ننهي الأمور الهندسية والتعاقدية قبل نهاية هذا العام، حتى نبدأ تنفيذ مشروعين أو 3 مشروعات على الأقل، ونبدأ الإنتاج الفعلي في عام 2024 أو عام 2025».

وتابع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن أي مشروع يبدأ من الطاقة المتجددة حتى وجود مناطق تخزينية في الميناء، ويضم المصانع التي ستنتج الهيدروجين نفسه تتراوح استثماراته ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار.

باكورة إنتاج الهيدروجين الأخضر في 2024

وأكد، أن أغلب هذه المشروعات أجنبية مباشرة تعمل في هذه الاستثمارات، وهذا الأمر يعد ميزة كبيرة، معقبًا: «لو ربنا وفقنا وأنهينا الاتفاقيات نقدر يكون عندنا باكورة الإنتاج من الهيدروجين الأخضر في أول أو ثاني نصف من عام 2024».