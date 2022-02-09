تردد قناة ssc الرياضية نايل سات.. شاهد نهائي كأس العالم للأندية

خلال الساعات القليلة الماضية، ازادا البحث كثيرًا على تردد قناة ssc الرياضية نايل سات، بعد أن حصلت قناة ssc الرياضية نايل سات على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية، أملًا في مشاهدة المباريات الخاصة بالبطولة، خصوصًا بعد أن خسر الأهلي من نظيره بالميراس بهدفين نظيفين في نصف نهائي البطولة، رغبة منهم في معرفة الفريق الذي سيلعب أمامه النادي الأهلي لتحديد المركز الثالث والمركز الرابع.

ومن المقرر أنَّ يقابل فريق تشيلسي نظيره الهلال السعودي اليوم في الدور نصف نهائي أيضًا، ليقابل الفائز فريق بالميراس بعد فوزه على الأهلي في النهائي، ونرصد لعشاق الساحرة المستديرة من خلال هذا التقرير تردد قناة ssc الرياضية نايل سات وعرب سات، لمساعدتهم على مشاهدة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في المنزل، دون البحث عن مقاهي وكافيهات لمشاهدتها خارج المنزل، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة ssc الرياضية نايل سات

وأعلنت مجموعة قنوات ssc الرياضية نايل سات عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الشهير «تويتر» عن بث مباريات كأس العالم للأندية مجانا على القمر الصناعي نايل سات، على التردد الآتي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة ssc الرياضية عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12417.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

وعن مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، تعد تلك المرة الرابعة في تاريخه التي ينافس بها على المركز الثالث، بعد أن خسر أمام نظيره بالميراس أمس الثلاثاء، وانتظار مباراة اليومي بين تشيلسي والهلال السعودي، لمعرفة الفريق الذي سينافس على المركز الأول أمام بالميراس، والذي سينافس على المركز الثالث أمام النادي الأهلي، على أن تنطلق مباراة تشيلس والهلال السعودي اليوم في تمام الساعة 6:30 مساءً.