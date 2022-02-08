تردد قناة أبوظبي الرياضية extra الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra من أكثر الكلمات التي زاد عليها معدلات البحث على المحرك العالمي «جوجل» لأنها القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس اليوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير الجاري، والتي تأتي ضمن فعاليات الدور النصف النهائي من مونديال الأندية 2022.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، ونقدم لكم تردد قناة أبوظبي الرياضية extra الناقلة لمباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2022.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية المباراة بين فريقي الأهلي وبالميراس، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

تردد قناة أبوظبي الرياضية extra

ولعشاق الساحرة المستديرة والذين يرغبون في متابعة مباريات كأس العالم للأندية، يمكنهم ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra على القمر الصناعي نايل سات، من خلال البيانات التالية:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحي الخطأ: 6/5

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي مع بطل البرازيل

وتنقل قنوات عربية سعودية مباراة الأهلي وبطل البرازيل بالميراس، وهي قناة ssc السعودية على قمر عرب سات المشفرة، في التردد 11587رأسي، وبمعدل الترميز 12417، وتصحيح الخطأ 5/6، الشفرة الخاصة بالقناة 27500.

كما تعرض قناة ssc7 الرياضية على نايل سات المشفرة المباراة اليوم، ويمكن متابعة التردد 12417 أفقي، ومعدل الترميز 27500.

بطولة كأس العالم للأندية

ويشارك في بطولة الأندية 7 فرق مختلفة حول العالم، ويشارك بطل واحد من كل قارة، وهي تُلعب حاليًا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر النادي الأهلي، هو النادي العربي الوحيد المشارك في هذه البطولة.