«البيئة» و«الطيران» تستعدان لاستضافة 30 ألف مشارك بمؤتمر المناخ

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة الطيران؛ للوقوف على التجهيزات والإجراءات الخاصة بالاستعداد لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية.

وحضر الاجتماع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران وباسم سامي مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام والملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات الدولية البيئية متعددة الأطراف، والسفير أيمن ثروت والسفير أشرف إبراهيم ممثلا وزارة الخارجية.

وخلال الاجتماع ناقش الجانبان آليات التعاون المشترك الخاصة بالتنظيم والإعداد للمؤتمر والخدمات اللوجستية التي تقدمها وزارة الطيران المدني.

وأشار الوزيران إلى أهمية الاستعداد والتنظيم الجيد لهذا الحدث الهام من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللوجستية للوفود المشاركة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمطارات، بالإضافة إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمات لضيوف المؤتمر على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران وبمطاري القاهرة وشرم الشيخ الدوليين.

فرق عمل من «الطيران» لمتابعة وصول الوفود

وأضاف منار أنه سيتم تشكيل فرق عمل من الوزارة وشركاتها التابعة لمتابعة وصول الوفود وتذليل كافة الصعوبات وكذا تخصيص كاونترات خاصة للمشاركين لسرعة إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر تام، مؤكدًا جاهزية صالات السفر والوصول بالمطار واستراحات كبار الزوار لاستقبال الضيوف.

تكثيف الرحلات الجوية بين القاهرة وشرم الشيخ خلال فترة المؤتمر

وتابع وزير الطيران بأنه سيتم تكثيف الرحلات الجوية بين القاهرة وشرم الشيخ خلال فترة المؤتمر بالإضافة إلى قيام قطاع السياحة (الكرنك) التابع لشركة مصر للطيران بتقديم باقات سياحية لضيوف الحدث، بالإضافة إلى تنظيم حملة دعائية للمؤتمر من خلال وضع شعار الحدث على متن الطائرات، وعرض فيلم دعائي على شاشات المطارات والطائرات، مشيرًا إلى أهمية التكامل والتنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية بالدولة بما يسهم في إخراج هذا الحدث العالمي في أفضل صورة تليق بمكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي بما يعكس دورها الريادي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه جرى الاتفاق مع وزير الطيران المدني على تجهيز وزارة البيئة فيديدهات مصورة يتم عرضها من خلال الشاشات الموجود بصالات المطارات، تقدم نبذة مختصرة للزائرين عن المؤتمر مع تجهيز عدد من اللوحات الإعلانية عن المؤتمر، مضيفةً أنه سيتم أيضاً تنفيذ فيديوهات حول الموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية لعرضها داخل الشاشات الموجودة بالمطارات المصرية.

وأكدت «فؤاد» خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بالمطارات المصرية؛ للتوعية بالموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية وتعريفهم بالمؤتمر وأهدافه ودوره في مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما ناقش الوزيران المقترحات التي قدمتها وزارة الطيران المدني بشأن آلية التعامل مع وفود الدول المشاركة في المؤتمر من وزراء ومفاوضين وخبراء في ضوء الالتزام باتفاقيات الدول المضيفة.

وتم الاتفاق على تحديد عدد من المطارات لاستقبال الوفود وهي مطار القاهرة الدولي ومطارات كلاً من شرم الشيخ والغردقة وطابا لاستيعاب العدد الكبير الذى يصل إلى نحو 30 ألف مشارك من شتى دول العالم، وذلك بعد عقد اجتماع مع سكرتارية الاتفاقية لوضع تصور للوفود التي ستصل على مدى الأيام العشر الأوائل لبداية المؤتمر.