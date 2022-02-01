وزيرة البيئة لـ«مدبولي»: خفض تلوث الهواء 25% بالقاهرة الكبرى والدلتا في 2021

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة، تقريرا حول ما جرى إنجازه من أعمال في المجالات البيئية المختلفة، خلال عام 2021، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بجهود الحد من التلوث، وخاصة تحسين نوعية الهواء، بلغت نسبة الخفض فى أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا (25.5%) في ديسمبر الماضى.

إقامة 38 محطة لرصد الضوضاء بـ13 محافظة

أضافت الوزيرة، أن الجهود تضمنت إنشاء 114 محطة لرصد نوعية الهواء المحيط، وكذا ربط 85 منشأة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بعدد 418 مدخنة، وفحص العادم لأكثر من 17 ألف مركبة على الطريق، إلى جانب إقامة 38 محطة لرصد الضوضاء بـ13 محافظة.

أوضحت «فؤاد»، أنه جرى إنشاء مشتل على مساحة 5 أفدنة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وكذا تشجير منطقة التبين بعدد 3000 شجرة من الأشجار التي لها قدرة على خفض الملوثات، إلى جانب الدعم البيئي بالأشجار، بعدد 20 ألف شجرة وشتلة للمدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الأهلية والأحياء، وتوريد أكثر من 106 آلاف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توفير نحو 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

وفيما يتعلق بإدارة منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة «قش الأرز»، أشارت الوزيرة، إلى أنه جرى جمع نحو 99% من إجمالي قش الأرز المتولد، وفتح 700 موقع لجمعه وكبسه، ما وفر نحو 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتجنب ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء.

ونوهت وزيرة البيئة، بأن جهود الحد من التلوث الصناعي خلال عام 2021، شملت إدراج 37 منشأة صناعية لتنفيذ 33 مشروعاً فرعيا، من المشروعات التي تستهدف الحد من التلوث الصناعي، بالإضافة إلى 9 مشروعات أخرى.

تنفيذ 5726 برنامجا ونشاطا لرفع الوعي البيئي

وحول الجهود المبذولة لرفع الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع المختلفة، لفتت الوزيرة، إلى أنه جرى تنفيذ عدد 5726 برنامجا ونشاطا لرفع الوعي البيئي، من خلال الوزارة وفروعها الإقليمية، على مستوى محافظات الجمهورية، كما تم تنفيذ 65 برنامجا لرفع كفاءة 1184 متدربا من العاملين بالوزارة والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت في هذا الصدد، استمرار حملة «اتحضر للأخضر» لرفع الوعى البيئي، التي جرى إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذا استمرار الحملة الخاصة بالتعريف بالمحميات الطبيعية للعام الثاني على التوالي، فضلاً عن إطلاق مبادرة «E-Tadweer»، للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وكذا إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بأخطار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتعريف بالبدائل الصديقة للبيئة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى.

إجراء التفتيش البيئي على عدد 4270 منشأة

ولفتت الوزيرة خلال اللقاء، إلى أنه جرى خلال عام 2021، إجراء التفتيش البيئي على عدد 4270 منشأة تعمل فى المجالات البيئية المختلفة، كما جرى متابعة الحالة البيئية لعدد 300 منشأة، للتأكد من عدم تجاوز انبعاثاتها للحدود المسموح بها وفقا لمعايير قانون البيئة، إلى جانب متابعة خطط الإصحاح البيئى لعدد 300 منشأة متنوعة.

وكشفت عن تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة على المدن الصناعية المختلفة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمشاركة فى تنفيذ حملات مكبرة على مصانع إعادة تدوير الزيوت المستعملة، بالتعاون مع شرطة البيئة ووزارة التموين، ومراجعة تقييم التأثير البيئي للمشروعات، إذ جرى مراجعة عدد 15200 نموذج ودراسة من مختلف المشروعات.

جهود التوسع في إنتاج الطاقة الحيوية

أشارت الوزيرة خلال اللقاء، إلى جهود التوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز)، موضحة أنه جرى إنشاء عدد 1690 وحدة بيوجاز منزلية، بحجم 3م3 بمحافظات (سوهاج، الغربية، المنيا، الأقصر، الفيوم)، إلى جانب إنشاء وحدة بيوجاز تجريبية، بحجم 6م3 فى مزرعة الكوامل التابعة لكلية الزراعة بسوهاج، ووحدة أخرى متنقلة للغرض البحثي فى كلية هندسة- جامعة سوهاج.

وأوضحت إنشاء عدد 8 وحدات بيوجاز متوسطة حجم 50م3 بمحافظة المنيا، وتركيب محطة غاز حيوي بتكنولوجيا الـ«GLS»، لمعالجة مخلفات الحيوانات بحديقة الحيوان بالجيزة، ضمن بروتوكول التعاون مع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، وكذا إنشاء وحدة التغويز اللاهوائي التجريبية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.