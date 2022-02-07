وزيرة البيئة: تعاقدنا مع 8 شركات خاصة لإنتاج الكهرباء من المخلفات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن برنامج تحويل المخلفات لطاقة كهربائية به مزايا عديدة وكبيرة، إذ يُقلل كمية المخلفات التي تدفن في المدافن الصحية المخصصة لها، فضلًا عن توفير مساحات الأراضي المخصصة لإنشاء مدافن صحية للمخلفات، موضحًة أنه جرى الاتفاق مع 8 شركات خاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات، وعُرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خطة برنامج دعم البنك المركزي للشركات التي ستنفذ مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية واستخدام المخلفات.

تنفيذ المرحلة الأولى في 8 محافظات

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، مساء الاثنين، أنه تم التنسيق مع محافظات المرحلة الأولى لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية لتحديد إحداثيات المواقع المرشحة، مؤكدة أن الـ 8 شركات الخاصة التي اختيرت كانت مرشحة من أصل 18 شركة طلبت تقديم الخدمة، ويجري إنشاء مصانع تعمل على تدوير المخلفات من أجل استخراج الكهرباء منها بعد الانتهاء من إنهاء البنية التحتية لها، كما أن أول مرحلة من المشروع ستنفذ في 8 محافظات على مدى عام ونصف، فكان هناك مشكلة واجهت الوزارة في منطقة الدلتا تمثلت في تخصيص الأراضي خاصة في المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي.

الوزيرة: مصانعنا تعمل بالتكنولوجيا

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنهم يعملون على حل المشكلة، إذ يوجد توجيهات من القيادة السياسية بضرورة العمل على المنظومة الكاملة في تدوير المخلفات خلال الفترة المقبلة، وهناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بهذا الأمر، وجرى إقرار تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق حرقها في المحارق المتخصصة، والتي أقرت بقيمة 140 قرشًا لكل 1 كيلو وات، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة الكهرباء والطاقة، موضحة: «التكنولوجيا المتاحة في مصانعنا تعمل على تحويل المخلفات إلى أسمدة أو وقود بديل، ونستهدف إنشاء مصانع باستثمارات خارجية لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية».

الاستثمارات تصل لـ400 مليون دولار

وأوضحت أن الوزارة نفذت نموذجًا تجريبيًا بمحافظة الفيوم بتمويل هولندي لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية وكانت «الاستثمارات في حدود 400 مليون دولار وجرى الاتفاق مع وزير الكهرباء أن المصانع ستعمل بقدرة 600 ميجا وات».