5 خطوات تنهي إدمان الأطفال للإنترنت.. أزمة كل البيوت

يظل استخدام الأبناء لشبكة الإنترنت لفترات وساعات طويلة على مدار اليوم، مشكلة كبيرة تزعج وتشغل بال الآباء والأمهات، خاصة عندما يعجزون عن الوصول إلى الحل المناسب لإبعاد أو تقليل استخدام أبنائهم للإنترنت، الذين يجدون فيه متعتهم الوحيدة.

مشكلة شائعة ويجب البحث عن بدائل متاحة

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو، تتحدث خلاله الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة طب نفسي الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن طرق تساعد الآباء والأمهات، على تقليل استخدام الأبناء للإنترنت.

وقالت إيمان، إن المشكلة شائعة للغاية، ويشتكي منها كثير من المواطنين، لافتة إلى ضرورة البحث عن بدائل المتاحة أمام الأبناء، خاصة أن الإنترنت خلال الفترة الحالية، أصبح الوسيلة التي تجعلهم على تواصل دائم مع أصدقائهم.

5 حلول لتقليل استخدام الأبناء لشبكة الإنترنت

طرحت مدير إدارة الطب النفسي للأطفال، مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها لتقليل استخدام الأبناء لشبكة الإنترنت:

أولا: إيجاد بدائل للإنترنت تجذب الأطفال.

ثانيا: ممارسة الرياضة والتمارين من الحلول المهمة للأبناء، لأنهم سيجدوا ما يقضون خلاله أوقات فراغهم، خاصة في الإجازات مثل إجازة نصف العام.

ثالثا: يجب أن تحدد الأسرة أوقاتا معينة للاجتماع يوميا، «كله يسيب موبايلاته ونقعد نتكلم مع بعض في أي موضوع».

رابعا: يجب على الوالدين أن يشجعوا الأبناء، على المساعدة في أعمال المنزل، مثل: النظافة وترتيب الأشياء.

خامسا: يجب البحث عن الهوايات التي يحبونها، مثل: الرسم والغناء والأعمال اليدوية.

شغل أوقات الفراغ ينهي المشكلة

اختتمت الدكتورة إيمان جابر، حديثها بالتأكيد على أنه كلما وجد الأبناء ما يشغل أوقات فراغهم، سواء من خلال أنشطة أو هوايات يحبونها، سيقللون من وقت استخدام الإنترنت، دون حدوث أي خلافات معهم.