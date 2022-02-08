«الصحة» تكشف حقيقة توفير لقاحات كورونا داخل الصيدليات وتوجه رسالة عاجلة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ توفير لقاحات كورونا داخل المستشفيات العامة أمر غير متاح، ولكن اللقاح متوافر في صيدليات المستشفيات ومهم الحصول عليه ونجدد دعوتنا دائما للمواطنين بأهمية الحصول على لقاح كورونا لأنه خط الدفاع الأول لتخفيف الأعراض حال الإصابة بالفيروس، متابعا فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ اللقاحات لا تعطي المناعة الكاملة للفيروس ولكن تعطي نسبة كبير للحماية ونستهدف التوسع فى تطعيم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

تدريب الفرق الطبية بمراكز تلقي لقاح كورونا

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنّ لقاحات كورونا تحتاج إلى إشراف طبي وتخزين لا يمكن توفيره في الصيدليات، مشيرا الى أنّ الفريق الطبي الموزع على مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية مُدرب على كيفية التعامل مع المواطنين، فيوجد لقاحات لا تعطى لبعض المواطنين على سبيل المثال مرضي الأورام لهم لقاحات معينة.

ارتفاع معدل التعافي بالمستشفيات

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أن هناك ارتفاعا في معدلات التعافي داخل مستشفيات العزل الصحي مقارنة بالفترة الماضية، لافتا إلى أنه رغم انتشار متحور أوميكرون والإصابات العديدة الناجمة عنه إلا أن معدل التعافي في المستشفيات كبير، ونطالب المواطنين بضرورة التحلي بالصبر واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام للوقاية اللازمة من الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي لها استمرار رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، مناشدة المواطنين أهمية التواصل مع الخط الساخن للوزارة للاطلاع على كافة مستجدات الفيروس من المصادر الرسمية.