«الصحة» تكشف الوضع الوبائي لإصابات كورونا في مصر: 70% أوميكرون

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، مؤكدة أن هناك ارتفاعًا في معدلات خروج المرضى من المستشفيات بنسبة تصل إلى 14%، لافتة إلى ارتفاع معدلات الشفاء مقارنة بالأسبوعين الماضيين بنسبة تصل إلى 16%، وطالبت الوزارة من المواطنين بشكل رسمي مجددا أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة نظرا لانتشار جائحة فيروس كورونا.

70% من الإصابات بأوميكرون

وتابعت الوزارة في تقريرها أن حالات الإصابة بالفيروس 70% منها بمتحور أوميكرون، و90% من الإصابات بالعزل المنزلي وتخضع للبروتوكول العلاجي الخاص بالوزارة وتحت إشراف طبي كامل من قبل فريق طبي مخصص ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي، مناشدة المواطنين بضرورة التواصل على الخط الساخن لوزارة الصحة 1440 الخاص بمتابعة العزل المنزلى، لافتة إلى تدريب هذه الفرق على التواصل مع المصابين في المنزل وتحديد الطعام والأدوية الخاصة بهم.

خطورة المضادات الحيوية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في تقريرها، أن هناك توجيهات بأهمية تطبيق بروتوكول علاج كورونا داخل المستشفيات والتشديد على المواطنين بعد الإسراف في أى نوع من الأدوية واستشارة الطبيب المختص، لافتة إلى أن الإسراف في استخدام العلاجات المختلفة يأتي بنتائج عكسية، كاشفة عن خطورة المضادات الحيوية والإسراف فيها وأهمية العودة للطبيب المعالج لأنه أكثر معرفة بالحالة المصابة والجرعات الخاصة بها.

وأكدت الوزارة فى تقريرها على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الوضع الوبائي لحظة بلحظة وتدريب الأطباء بشكل دوري على كافة المستجدات المتعلقة بالبروتوكول العلاجي الخاص بالمصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.