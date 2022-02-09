خطوات الحصول على خدمات الشهر العقاري بعد تحديث بوابة مصر الرقمية

على مدار عدة ساعات متواصلة، توقف العمل في بوابة مصر الرقمية، وعند الدخول إليها كانت تظهر رسالة تفيد بأن البوابة متوقف العمل بها حاليًا، ولكن بعد عودتها، كان هناك تحديثات جديدة أجرتها البوابة، ما جعل المواطنين يبحثون عنها للتصدر محركات البحث الشهيرة مثل «جوجل»، نظرًا لاعتمادهم عليها بشكل كبير في إنهاء جميع الخدمات المهمة، وخصوصا تلك المرتبطة بخدمات التموين والتوثيق في الشهر العقاري.

وتعد خدمات التوثيق من أبرز الأشياء التي يبحث عنها المواطنين عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تسهل عليهم إجراء جميع التوكيلات أو توثيق العقود في الشهر العقاري، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمقر مكتب الشهر العقاري، ومن خلال هذا التقرير نرصد لمتابعي وقراء بوابة «الوطن»، خدمات التوثيق التي تقدمها بوابة مصر الرقمية بعد غجراء التحديثات بها، وتتمثل في الآتي:

خدمات التوثيق التي تقدمها بوابة مصر الرقمية

يستطيع الراغبين في إنهاء خدمات التوثيق التي يمكن إجراءها من بوابة مصر الرقمية من هنــا، وتتمثل تلك الخدمات في:

1- الاستعلام عن سريان محرر مميكن

يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية أن يستعلم المواطنين عن سريان محرر مميكن، والتأكّد من أنَّه صالح استخدامه ولن يمر عليه الفترة اللزمة لتجديده، وفي حالة انتهاء المدة، يتمّ توجيه المستخدم لتجديد المحرر الخاص به.

2- تحرير توكيل عام قضايا

يعد التوكيل العام للقضايا من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنين على إجراءها في الشهر العقاري، ويتمّ عمل هذا التوكيل للمحامي، حتى يستطيع أن يرفع قضية على أحد الأشخاص أو المؤسسات نيابة عن الموكل.

3- تحرير إقرار رسمي

في كثير من الأحيان، يلجأ المواطنين إلى كتابة إقرار بصحة شيئ ما على أنفسهم، ما يستوجب تسجيل هذا الإقرار في الشهر العقاري، حتى يتم الأخذ به عند الحاجه إلأيه قانونيا.

4- تحرير توكيل عام رسمي

يلجأ الكثير من المواطنين إلى إجراء توكيل عام رسمي لأحد الأشخاص المقربين منه، حتى يستطيع التحكم في جميع أموره الخاصة به، سواء كانت مالية أو قضائية أو غيرها من الأغراض الأخرى، وتتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين إمكانية أجراء التوكيل الرسمي ذلك إلكترونيا من خلال البوابة.

5- تحرير توكيل في الأمور الزوجية

يستطيع الزوج أو الزوجة إجراء توكيل في الأمور الزوجية لأحد الأشخاص، والتي تتيح له التصرف في جميع الأمور الزوجية نيابة عن أحد الزوجين، وتمكن بوابة مصر الرقمية المواطنين من ذلك.

6- الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة

وتتيح بوابة مصر الرقمية أيضًا للمواطنين خدمة الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة، لمعرفة الفروع التي تتميز بكثافة قليلة والذهاب إليها لإنهاء الخدمات التي يرغبون بها.