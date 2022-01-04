بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد لبطاقة التموين.. الخدمة متوقفة

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد لبطاقة التموين، حيث توجد خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا ضمن 10 خدمات متوافرة على بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، إلا أن بعضا من هذه الخدمات هي المتاحة للمواطنين وبعضها متوقف.

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد لبطاقة التموين

ويتيح رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد لبطاقة التموين عددا من الخدمات التمونيية النشطة والمفعلة عليه، باستثناء خدمة «إصدار بدل فاقد وتالف بطاقة التموين» والتي أصبحت متوقفة لمدة قد تصل إلى شهرين بقرار من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ضمن إجراءات ضبط منظومة دعم التموين واستكمال بيانات أفراد بطاقة التموين المقيدين عليها.

خدمات التموين المتوقفة.. 5 بعد وقف إصدار بدل الفاقد والتالف

وتشمل خدمات المتوقفة حاليا 5 خدمات، وذلك بعد وقف خدمة إصدار بدل فاقد بطاقة التموين ضمن إجراءات الوزارة لاستكمال بيانات بطاقات التموين وتتعدد الخدمات كالتالي:

1 - إصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين.

2 - إصدار بطاقة تموين جديدة.

3 - إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

4 - إضافة الزوجة المحرومة للتموين.

5 - إضافة تموين لمستحقي خبز.

فيما تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا آخر من خدمات التموين عبر بوابة مصر الرقمية وعبر مكاتب التموين، وهي:

1- نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى.

2- فصل اجتماعي.

3- ضم أفراد الأسرة.

4- تفعيل بطاقات التموين.

5- الاستعلام عن حالة الصرف.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا، في صرف تموين شهر يناير 2022 لعدد 64 مليون مواطن من إجمالي 38 ألف منفذ بدالي تمويني و6700 منفذ مشروع جمعيتي وأيضا 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.