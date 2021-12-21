بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر ضمن 3 وسائل لخدمات بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توفر 3 وسائل أمام المواطنين لإتمام خدماتهم التموينية للبطاقات الذكية، مشددة على أن أي وسيلة بخلاف تلك الوسائل تعد «نصب واحتيال»، على المواطنين، ولا علاقة للوزارة بها، مشيرة إلى أن بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر يقدمان الخدمات التموينية مجانا للمواطنين دون مقابل.

بوابة مصر الرقمية ضمن 3 وسائل لتلقي خدمات بطاقات التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الوسائل المقررة والصحيحة أمام المواطنين لتلقي خدمات البطاقات، حيث تأتي بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر على رأسها، وهذه الوسائل كالتالي:

1 - بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين والرابط الرسمي لها من هنا.

2 - موقع دعم مصر الرقمي والرابط الرسمي له من هنا.

3 - مكاتب التموين المنتشرة في المحافظات أو مكاتب الخدمة المطورة.

عودة موقع دعم مصر بعدة خدمات تموينية

ووفقا لبيان صحفي، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موقع دعم مصر أتاح عدد من الخدمات بعد عودته للعمل، وأن أي صفحات أخرى تقوم عبر وسائل التواصل الإجتماعي بتقديم خدمات التموين للمواطنين مقابل مبالغ مالية هي صفحات ليست تابعة للوزارة ولا علاقة للوزارة بها.

وتضم بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين عدد 6 خدمات تموينية يستطيع من خلالها أي مواطن يحمل بطاقة تموين أن يستفيد منها بشرط أن يقوم بإنشاء حساب على البوابة برقم الهاتف ورقم المصنع المدون على بطاقة الرقم القومي، وتشمل الخدمات التموينية المتاحة حاليا عبر البوابة:

1 - تفعيل بطاقة التموين.

2 - نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

3 - إصدار بدل فاقد أو تالف.

4 - الاستعلام عن صرف.

5 - فصل اجتماعي.

6 - ضم أفراد أسرتي.

أما بالنسبة للخدمات التموينية المتوقفة على البوابة، فتشمل: «إصدار بطاقة تموين جديدة وإضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة تموين لمستحقي خبز، إضافة الزوجة المحرومة من التموين».