كيف تحتفل بليلة الإسراء والمعراج؟.. أستاذ شريعة يوضح

يبحث الكثيرون عن سنن إحياء ليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب، متسائلين عن فضل اليوم وليلته، لذلك تواصلت «الوطن» مع الدكتور سيف رجب قزامل أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، لتوضيح أفضل الأعمال في ليلة الإسراء والمعراج.

العبادات المستحبة في الإسراء والمعراج

قال «قزامل»: «لم يأتِ في أثر عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سنن معينة لإحياء ليلة الإسراء والمعراج، ولكن يستحب فيها ما يستحب في سائر أيام شهر رجب من صيام وذكر وصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة، كما يستحب في تلك المناسبات إكرام الأهل والأولاد وإعداد صنوف معينة من الأطعمة».

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وأكد أنه ليس هناك عبادة معينة، ولكن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال في حديث له: «إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة، لا يشقى بعدها أبدا»، مشيرا إلى أنه من العبادات التي يستحب فعلها، هو ألا يظلم المرء نفسه، حيث قال الله في كتابه الكريم، بسورة التوبة: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِعِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ».

سنن إحياء ليلة الإسراء والمعراج

ذكر أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر أنه يمكن إحياء ليلة الإسراء والمعراج بـ: قراءة القرآن، وقيام الليل، والابتعاد عن المعاصي"، موضحا أن تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى من الدين، وإيقاع هذه الأمور في أي وقت من الأوقات ليس هناك ما يمنعه، فالأمر في ذلك على السعة، كما أن الاحتفال بهذه الذكرى فيه تذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزة من معجزاته، وقد قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللهِ﴾.

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ولفت إلى أن من أفضل الأعمال لإحياء الإسراء والمعراج، صيام ليلة السابع والعشرين من شهر رحب وهو أمر مستحب، فمن صام يوم واحد تطوع في سبيل الله بغير الفريضة باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا، كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم، فيجوز الصيام نهار ليلة الإسراء والمعراج ولا شيء فيه من البدعة.