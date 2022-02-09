مهنتك مستقبلك.. وحدة التدريب المتنقلة في مهمة جديدة بالدقهلية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نقل وحدة التدريب المتنقلة من حضر شربين إلى قرية الحصص في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وبدء الدورات التدريبية بها على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية.

جاء ذلك خلال متابعته سير العملية التدريبية، بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، والوحدات المتنقلة، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مهنتك مستقبلك.. كل 3 أشهر في قرية

أوضح سعفان، أنه يتم نقل الوحدات كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى على مستوى الـ27 محافظة، ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في قرى ونجوع المحافظات؛ بهدف الوصول لكل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

عمالة مؤهلة لخفض معدلات البطالة

قال أحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، إن الوحدة بدأت التدريب مجانا على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة، في إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني، وإعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل، لخفض معدلات البطالة.

وأضاف القللي، أن الوحدة المتنقلة شهدت نجاحا في عملية التدريب، قبل نقلها من حضر شربين على مهنة التفصيل والخياطة، ومن المتوقع أن يشهد التدريب بقرية الحصص، نجاحا كبيرا، نظرا لما حققته الوحدة في القرى الأخرى بالمحافظة، وقوائم الانتظار على التدريب المهني بمكاتب التشغيل.