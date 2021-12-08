«تدريبات على شغل لكل شاب وفتاة».. تفاصيل مبادرة «مهنتك مستقبلك» بملوي

«مهنتك مستقبلك» مبادرة بالمنيا ضمن «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقوم على تدريب مهن التفصيل والخياطة، والسباكة، بشرط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وذلك لتوفير فرص عمل وفتح مجالات للشباب بكل أرجاء المحافظة.

وقال اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مدينة ملوى، إنه كلف هشام الضوى نائب رئيس المركز، وجورجيوس كمال رئيس قرية البرشا بمتابعة أعمال مبادرة رئيس الجمهورية «مهنتك مستقبلك» ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمجلس قروى دير البرشا بشرق النيل.

تدريب الفتيات على التفصيل والخياطة.. والشباب على السباكة

وقال «الضوى» إن المبادرة بدأت بمجلس قروى دير البرشا، والغرض منها تدريب الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة وتدريب الشباب على مهنة السباكة بمعرفة مدربين مؤهلين من ذوي الخبرات، حيثُ يتم تدريب الشباب مجانا وتأهيلهم ليكونوا أصحاب أعمال ومشروعات، بهدف توفير حياة كريمة لجميع الشباب.

تطوير 192 قرية و757 تابعا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وتستهدف مبادرة حياة كريمة تطوير 192 قرية و757 تابعا داخل 5 مراكز بالمنيا هي: ديرمواس، ملوي، أبوقرقاص، مغاغة، والعدوة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعات التي يتم تنفيذها في قطاعات التعليم والصحة ومجمعات المصالح الخدمية وإنشاء مكاتب بريد وتموين ومدارس وجمعيات زراعية ووحدات صحية وبيطرية وتركيب شبكات صرف صحي وتدعيم خطوط الكهرباء والمياه 23 مليار جنيه، ويستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن، أي قرابة نصف سكان المحافظة، لتحقيق كل جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعلن عن الانتهاء من جميع أعمال المشروعات المدرجة بقرية السلام التابعة للوحدة المحلية بقرية بني صامت بمركز بني مزار، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي استهدفت 25 قرية موزعين على الـ 9 وحدات محلية بالمحافظة، وبلغ عدد المستفيدين من المشروعات نحو 264 ألف نسمة، بإجمالي تكلفة 590.4 مليون جنيه.

ووجَّه المحافظ خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالي القرى والنجوع ووصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» لتحقيق تنمية مستدامة بالريف.