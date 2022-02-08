القوى العاملة: «الأميرتان» نموذج ناجح لتشغيل المرأة في العمل الفندقي بسوهاج

سلّط محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قصة نجاح لفتاتين من من خريجات الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بالكوثر بسوهاج، والذين جرى تعيينهم في منتجع وفندق هيلتون الأقصر، فور تخرجهم في المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة حياة كريمة، وتنفذ المشروع وزارة القوى العاملة ضمن مبادرة «مهارتك أساس مهنتك»، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وهيلتون الأقصر، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب خريجي الدورة الأولى من أبناء المحافظة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وقال وزير القوى العاملة، إنّ قصة النجاح هذه المرة تمثل قيمة مهمة، لأنها تمثل نجاحا لفكرة أنّ المرأة في الصعيد لديها القدرة والوعي وتستطيع بالتدريب الجيد أن تجد لها مكانا متميزا في سوق العمل، وهو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة في إطار استراتيجية الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا وفي جميع مناحي الحياة.

وفي إطار متابعة الوزير لخريجي الدورات التدريبية في مجال الفندقة الشاملة، وتوفير فرص عمل لهم ومساعدتهم في فتح مشروعات خاصة لهم، تلقى تقريرا من الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، أشار فيه إلى أنّ فتاتين من خريجات الدورة الثانية للفندقة الشاملة، حصلتا على فرصة عمل بفندق هيلتون، وهما: أميرة السيد محمد، وتبلغ من العمر 24 عاما، من مدينة جهينة محافظة سوهاج، حاصلة على بكالوريوس الزراعة، وأميرة أحمد يوسف، وتبلغ من العمر 24 عاما، من مدينة طما محافظة سوهاج، حاصلة على معهد فني تجاري من أوائل الدورة الأولى للفندقة الشاملة، من العمل بفندق هيلتون الأقصر.

وفي لقاء مع الخريجات من الدورات التدريبية، قدّموا قصة نجاح للمرأة في الصعيد، حيث قالت الأولى: أميرة السيد محمد: «علمت بالإعلان عن دورة الفندقة الشاملة ومميزاتها من خلال صفحة القوي العاملة على فيس بوك، وبعد اجتياز المقابلة وبدء التدريب بمركز التدريب بالكوثر لمدة 4 أسابيع، وما لمسته من اهتمام الجميع بهذا التدريب، وفوجئت بزيارة وزير القوى العاملة، ومحافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي للمركز في بداية التدريب وهو ما جعلني في قمة السعادة والفرح».

تدريبات فندقية على أعلى مستوى

وأضافت أنّها تعلمت فنون التدبير المنزلي، والمطعم، والمطبخ بشكل نظري، ثم استكملت التدريب العملي لمدة 15 يوما بفندق هيلتون الأقصر، وكانت مبهورة بالتدريب على يد أكبر الشيفات والمدربين وفي المكان رائع: «اتمنيت لو اشتغلت فيه، وربنا كرمني وحقق لي أمنيتي، وقدرت أمسك بأول طرف الخيط فرصة عمل مناسبة».

وتابعت أنّ «البنت السوهاجية تقدر تثبت نفسها في أي مكان في الشغل بعلمها وأخلاقها وتربية أسرتها لها، وأنا مصرة على النجاح سواء داخل محافظتي أو خارجها».

وفي السياق ذاته، أضافت الثانية أميرة أحمد يوسف، أنّه رغم أنّها من مدينة طما التي تبعد عن مركز التدريب بالكوثر أكثر من 70 كيلومترا في الذهاب ومثلها في العودة، كانت سعيدة بقبولها في التدريب مع أصدقائها، متابعة: «كنت بصحى كل يوم الساعة 5 الصبح، وكملت تدريبي في المركز وكان مفيد جدا لينا، وانتقلت الأقصر للتدريب أسبوعين في فندق هيلتون، واتعلمت خلال تلك المدة كل أشكال التدريب الفندقي سواء في المطبخ أو المطعم والتعامل مع نزلاء الفندق، وربنا كرمني واستلمت مع صديقتي أميرة العمل في الهيلتون».

وأكدت الأميرتان، أنّ الوظيفة هي بداية لبناء المستقبل والطريق نحو تحقيق الحلم، وأنّهما ماضيتان في تعلم الكثير في الفندق ومن التدريب.

حياة كريمة

وقدّمت الأميرتان، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أطلق المبادرة الرئاسية الواعدة ليحيا كل فرد مصري بـ«حياة كريمة»، كما قدمن الشكر لوزير القوى العاملة، على إتاحته الفرصة لفتيات الصعيد بالتدريب من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة علي مستوى محافظات مصر، بأن يكون لهم دور في سوق العمل جنبا إلى جنب مع الرجال، في مساواة في الحقوق والأجور حسب طبيعة كل مهنة، كما يمتد الشكر للقائمين على البرنامج التدريبي من برنامج الأغذية العالمي، وفندق هيلتون الأقصر، على المساعدات التي وفروها للشباب لنجاح هذا التدريب بالتشغيل، تمهيدا لحصول باقي الزملاء على فرصة عمل مناسبة أو عمل مشروع صغير.

دورات الفندقة الشاملة

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد، مدير المديرية، أنّ الدورات الفندقة الشاملة يوجد بها 50% من الفتيات وفقا لتعليمات وزير القوى العاملة، وأنّ المديرية تقدّم في أثناء التدريب ندوات توعوية متعددة منها حقوق المرأة ، وتكافؤ الفرص، وشرح قرارات وزير القوي العاملة رقم 43 ، 44 الخاصة بتشغيل النساء والأعمال المحظورة، والتي جاءت متوافقة مع معايير العمل الدولية وفق توصيات منظمة العمل الدولية وما تضمنته من تمكين المرأة للعمل في جميع المهن مع توفير الدعم لها لتكون هذه الندوات دافعة للإناث لاقتحام سوق العمل.

وأشار مدير المديرية، إلى أنّ التدريب الفندقي تنفذه وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وفندق هيلتون الأقصر، لتدريب أبناء وبنات سوهاج على أعمال الفندقة الشاملة لمدة 6 أسابيع منها 4 في مركز التدريب المهني بحي الكوثر، والذي تم تزويده بورشة فندقية متكاملة بأحدث المعدات والأجهزة وتشمل مطبخ، ومطعم، ومغسلة، وغرفة فندقية، وقاعات تدريب على الطراز العالمي، إضافة إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة من شاشات عرض، وأجهزة تابلت مرتبطة بالإنترنت، فضلا عن أسبوعين في الفندق، ويحصل الخريج على شهادة إتمام التدريب معتمدة من وزارة القوى العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي، وفندق هيلتون الأقصر، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، تسمح بإضافة المهنة في بطاقة الرقم القومي، وجميع الأوراق الثبوتية الأخرى تساعد الخريجين في الحصول على فرصة عمل أو فتح مشروع خاص بهم.