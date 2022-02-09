فؤاد عودة: أكثر من 400 مليون مصاب بكورونا على مستوى العالم (فيديو)

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنّ أكثر من 400 مليون مصاب بفيروس كورونا على مستوى العالم، ومنذ بداية انتشار متحور أوميكرون في نهاية نوفمبر المنقضي توفى نصف مليون شخص وأصيب أكثر من 130 مليون شخص حول العالم.

متحور أوميكرون ينتشر بسرعة

وأضاف رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية في مداخلة عبر تطبيق زووم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر أن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة لكنه لن يسبب أعراض خطيرة، لذلك فإن هناك تراجع عالمي كبير بالنسبة لإحصائيات الوفاة.

نحن في مرحلة التعايش مع الفيروس

وتابع رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية: «نحن في مرحلة التعايش مع الفيروس ونتمنى في أسرع وقت ممكن أن يحصل العالم على المناعة الجماعية في أسرع وقت ممكن وحتى الآن تم تطعيم أكثر من 54% من سكان العالم، ويجب أن تفوق هذه النسبة 70% في العالم».

وقال رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية إنّ العالم في مرحلة انتهاء الأعراض الخطيرة من فيروس كورونا، وذلك وفقا لتاريخ ودراسة الفيروسات، فعندما يصل الفيروس إلى مرحلة الانتشار القوي وتزداد متحوراته فإن نهايته تكون قد بدأت.

وأضاف رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، «كان المصاب بمتحور دلتا ينقل العدوى إلى 7 أشخاص، أما مصاب متحور أوميكرون فإنه كان ينقل العدوى إلى 12 شخصا، ومصاب المتحور الأخير من متحور أوميكرون ينقل العدوى إلى 16 شخصا».

أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون خفيفة

وتابع رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية: «أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون خفيفة، وفي الفترة الأخيرة زاد الانتشار وارتفع عدد المصابين وزادت عدد الوفيات، لأننا في موجة غير المطعمين، وبالتالي فإن احتمالية نقل العدوى إلى الجميع تزاد ومنهم غير المطعمين وبخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان والسكري وعدد كبير من الأطفال يدخلون غرف الإنعاش».

وشرح رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية أنّ 27% من المصابين عالميا بمتحور أوميكرون من الأطفال والشباب وهو العدد الأكبر بين موجات كورونا السابقة فيما يتعلق بإصابات الأطفال والشباب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يرجع إلى زيادة قدرة متحور أوميكرون على الانتشار.

يجب أن نستمر في الوقاية

وأضاف عودة أنه «يجب أن نستمر في الوقاية حتى لا يتعرض غير المطعمين إلى العدوى وبخاصة إذا كانوا مصابين بأمراض مزمنة، وفي إيطاليا دخل الكثير من المسنين المستشفى وهم غير معطمين».

وتابع رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية أن الحكومة الإيطالية فرضت عددا كبيرا من الإجراءات الصحية، وبالتالي فإن الإقبال على المستشفيات وغرف الإنعاش تراجع، موضحًا أنها اتخذت قرارا يوم الجمعة الماضي بعدم إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، مشيرًا إلى أن نسبة المطعمين في إيطاليا بجرعة واحدة بلغت 91%.