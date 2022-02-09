الداخلية في يوم: ضبط سايس بكارنيه مزور ومسؤول مخزن باع عهدة بمليون جنيه

تواصل وزارة الداخلية الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4012 قضية مخالفات داخل مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، و161 قضية ضرائب، و1289 قضية تموينية، و26926 مخالفة مرورية، و175 قطعة سلاح ناري بحوزة 147 متهمًا، وتشكيل عصابي، و86785 حكمًا قضائيًا.

ضبط 226 قضية مخدرات وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي

كما جرى ضبط 226 قضية مخدرات بإجمالي 241 متهمًا، و32 هاربًا، و21 متهمًا بأعمال بلطجة، و350 دراجة نارية مخالفة، و24566 مخالفة مرورية، مع فحص 55 من سائقي السيارات وتبين إيجابية 5 منهم.

ضبط 7685 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

وجرى ضبط 7685 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7616 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 69 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 732 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 173 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 847 أرجيلة.

وضمن جهود أمن المنافذ، تمّ ضبط 6 قضايا تهريب، و37 قضية أمن عام، و1349 مخالفة مرورية، وتنفيذ 244 ألف حكم قضائي، و10 قضايا هجرة غير شرعية.

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى تورط مسؤول مخازن بإحدى الوحدات الصحية، مقيم بمحافظة سوهاج باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي واختلس كميات كبيرة من الأجهزة الطبية والأدوات الجراحية المسلمة له على سبيل العهدة من الوحدة الصحية محل عمله بلغت قيمتها مليون جنيه، وبيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.

ضبط صاحب مكتب خدمات يزور المستندات الحكومية بمقابل مادي: «كله فوتوشوب»

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على صاحب مكتب للخدمات الحكومية والجماهيرية في بورسعيد له معلومات جنائية، بسبب تزويره المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وتروّيجها على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، متخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعثر داخل مسكن المتهم على أدوات خاصة بتزوير المحررات الرسمية، أبرزها (قالب مصطنع لخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، وعقود إيجار مزورة، وإقرارات ضريبة مزورة، ومستخرجات سجل تجاري، استعلام بيان عميل منسوب صدوره لإحدى الهيئات الحكومية، ومستندات شخصية، وحاسب آلي، و6 وحدات ذاكرة نقالة -فلاش ميموري، هاتف محمول».

ضبط منتحل صفة مشرف جراج بحي الجيزة: استولى على أموال ركن السيارات

كما خلصت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى تورط أحد الأشخاص مقيم بالجيزة في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحاله صفة مشرف تحصيل رسوم بأحد الأحياء بالجيزة على غير الحقيقة، إذ حصّل مبالغ مالية من المواطنين نظير انتظار السيارات الخاصة بهم بالساحات والجراجات المختلفة، عقب إيهام ضحاياه أن تلك الأموال هي عائدات للحي ويستولى على الأموال لنفسه.

وجرى ضبط المتهم بحوزته (كارنيه مزور باسمه منسوب صدوره لذات الحي يفيد عمله كمشرف تحصيل ساحات الانتظار بالحي - 450 إيصال تحصيل رسوم انتظار مزورة)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وأنّه تحصل على الكارنيه والإيصالات المشار إليها من (صاحب مطبعة، وجرى ضبط الأخير والعثور على أدوات المستخدمة في التزوير.

وفي الدقهلية، جرى ضبط 37 قضية تموينية، أبرزها (1,850 طن جبن أبيض – 12,500 طن ملح) غير مصحوبة بأي مستندات تفيد مصدرها، و400 كيلو جرام دقيق بلدي مُدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و100 كيلو جرام لحوم فاسدة، كما جرى ضبط بدال تموين لحيازته مقررات تموينية بـ5251,50 جنيه بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية أسفرت عن ضبط 14 قطعة سلاح ناري وأبيض، و20 قضية إتجار في المواد المخدرة، مع تنفيذ 7519 حكم قضائي.