الداخلية تحصل 367.5 ألف جنيه لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

ضبطت وزارة الداخلية، خلال حملة أمنية، 7395 مواطنا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وسدد الغرامة نحو 7350 مواطنا والتي بلغت نحو 367.5 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية ضد 45 آخرين لامتناعهم عن سداد الغرامة المقررة، خلال 24 ساعة.

كما حررت القوات الأمنية 663 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبطت 176 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 938 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة، واستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي إطار صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.