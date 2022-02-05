المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمبيض محارة بتهمة الاتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة مبيض محارة بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد العليم عبد العليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن عبد النبي، ومحمد ياسر أبو الفتوح، وأمانة سر محمد الغلبان.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 10552 لسنة 2021 جنايات الساحل، أن المتهم «شريف. ع»، 43 عامًا، مبيض محارة، أحرز بقصد الاتجار مخدر «هيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث، أنه نفاذاً لأمر الضبط الصادر له من النيابة العامة، تم المتهم وبحوزته 16 لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات تزن 15.7 جرام.

السجن 3 سنوات لـ3 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات

وفي نفس السياق، عاقبت ذات الدائرة، 3 متهمين للاتجار في المواد المخدرة، بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرية 50 ألف جنيه، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعليم عبدالعليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن عبد النبي، ومحمد ياسر أبو الفتوح، وأمانة سر محمد الغلبان.

حشيش وترامادول

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 5602 لسنة 2021 جنايات الساحل، أن المتهمين هم: «إسماعيل. م»، 19 عامًا، عامل، و«شريف. ص»، 28 عامًا، سائق، و«محمد. ف»، 32 عامًا، عامل، وأحرز المتهم الأول «حشيش، تراماول»، بقصد الاتجار، فضلا عن مادة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة «بنزوهيكسول» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، والمتهم الثاني أحرز بقصد الاتجار مخدر «الحشيش» ومادة «MDMB-4-en- Pianca» أحد مشتقات مادة «indazol carboxamides»، بالإضافة إلى مادة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة «بنزوهيكسول» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، والمتهم الثالث أحرز بقصد الاتجار «حشيش» و«بنزوهيكسول».