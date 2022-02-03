الداخلية تواصل حملاتها: ضبط 157 قطعة سلاح ناري و200 قضية مخدرات في 24 ساعة

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 3704 قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 15624 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، إلى جانب ضبط 273 قضية فى عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

وأسفرت جهود الإدارة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 218 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص»، فضلا عن ضبط 1356 قضية تموينية متنوعة أبرزها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية».

نتائج الحملات التموينية المكبرة

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1356 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

كما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و39 قضية في مجال الأمن العام وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد 1824 مخالفة مرورية متنوعة، وفي فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 218 حكما قضائيا متنوعا، إلى جانب 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير المشروعة وتزوير المستندات.

ضبط 7793 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 7793 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط 157 قطعة سلاح ناري و200 قضية مخدرات

وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 157 قطعة سلاح ناري بحوزة 127متهما و200 قضية مخدرات، وضبط 46 متهما هاربا و21 متهما بأعمال بلطجة، كما تم ضبط عدد 7317 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 7252 شخصا.

حملة بالشرقية لمكافحة جرائم الغش بمستلزمات الإنتاج الزراعي

وقامت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، والاشتراك مع الجهات المعنية، بتوجيه حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التي تُدار بدون ترخيص بنطاق أمن الشرقية، وأسفرت جهودها عن ضبط 3 مصانع - مخزن بدون ترخيص، يتم خلالها إنتاج وتداول المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعية والمنظفات والمطهرات المنزلية وإعادة تدوير زيوت المحركات المتهالكة المغشوشة والمقلدة والمصنعة من مواد خام مجهولة المصدر والمديرين المسئولون عنها.

وبلغ إجمالي المضبوطات 100 طن مواد خام ومنتج نهائي لزيوت سيارات متهالكة مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية و40 طن مواد خام ومنتج نهائي لأعلاف حيوانية مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية معبأ ومعدة للتداول و5 أطنان مواد خام لمواد غذائية مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية، و3 أطنان مواد خام، ومنتج نهائي لمنظفات ومطهرات منزلية مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية.

حملة بالقليوبية لضبط متهمين وآخرين محكوم عليهم

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية. أسفرت عن ضبط 6 قطع سلاح ناري وأبيض و21 قضية إتجار فى المواد المخدرة وتنفيذ 8113 حكما قضائيا متنوعا.