«ميرسك»: أزمة شحن الحاويات مستمرة حتى منتصف 2022

ساعدت معدلات الشحن القياسية الناجمة عن الازدحام المرتبط بجائحة كورونا في الموانئ ونقص الحاويات وزيادة الطلب الاستهلاكي، في زيادة أرباح شركة «ميرسك» العالمية العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لأكبر شركة شحن في العالم، سورين سكو، في بيان له: «أدت ظروف السوق الاستثنائية إلى تحقيق معدل نمو قياسي وربحية في شركة ميرسك، لكنها أدت أيضا إلى اضطرابات في سلسلة التوريد وتحديات شديدة لعملائنا، نرى الوضع الحالي للسوق يستمر حتى الربع الثاني من عام 2022».

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توقعات بتحقيق 24 مليار دولار أرباح

قامت شركة «ميرسك» العالمية، التي تتعامل مع حوالي واحدة من كل 5 حاويات يتم شحنها في جميع أنحاء العالم، بزيادة توزيعات الأرباح للمساهمين إلى إجمالي 47 مليار كرونة دانمركية (7.20 مليار دولار)، أو 2500 كرونة للسهم، مقارنة بـ 330 كرونا للسهم في العام السابق.

وذكرت «ميرسك»، أنها تتوقع أرباحا أساسية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، عند حوالي 24 مليار دولار هذا العام، على غرار أرباح العام الماضي، لكنها أقل بقليل من 24.4 مليار دولار التي توقعها المحللون في استطلاع للشركة.

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انخفاض في أحجام الحاويات العابرة للمحيطات بنسبة 4%

كررت الشركة النتائج الأولية للربع الرابع التي نُشرت، في 14 يناير الماضي، وقالت الشركة إن الانخفاض في أحجام الحاويات العابرة للمحيطات بنسبة 4% قابله تحسن معدلات الشحن بنسبة 80% مقارنة بالعام السابق.

وسجلت مجموعة الشحن ميرسك، يوم الجمعة الماضي، إيرادات وأرباحا أفضل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، مدعومة بأسعار شحن قياسية لشحن الحاويات.

وكان الانخفاض في أحجام الحاويات العابرة للمحيطات بنسبة 4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام أكثر من تعويضه بتحسن معدلات الشحن بنسبة 80% مقارنة بالعام السابق.

وقالت ميرسك، في بيان: «تعكس النتيجة القوية في الربع استمرار الوضع الاستثنائي للسوق داخل (قسم) المحيط الناجم عن الاضطرابات العالمية في سلاسل التوريد، والتي أدت إلى زيادة أسعار شحن الحاويات».

وبلغ إجمالي الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، 8 مليارات دولار، أعلى من التوجيه الذي قدمته الشركة في نوفمبر الماضي، المقدر بـ 7 مليارات دولار.