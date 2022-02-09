«البحث العلمي» تنظم احتفالية لمصممي الأجهزة التعويضية بالتعاون مع القوات المسلحة

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتعاون مع القوات المسلحة، احتفالية لتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة القومية لتصميمات الأجهزة التعويضية، والتي جرى تنظيمها في الفترة من 1/9/2021 حتى 15/11/2021، في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم المنظومة الطبية وتقديم خدمات متطورة بمختلف المجالات الطبية لأبناء الشعب المصري.

بدأت مراسم الاحتفال، بكلمة نائب مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير، ورئيس اللجنة الفنية بالقوات المسلحة، أشار خلالها إلى أهمية الارتقاء بالأبحاث العلمية والمشاريع التطبيقية في مجالات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة.

وألقى مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور والفائزين بالمسابقة، مؤكداً على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للتطوير المستمر لمنظومة الأجهزة التعويضية.

كما ألقى رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كلمة هنأ خلالها الفائزين في المسابقة، مثمّنا دورهم في تقديم أفكار ومقترحات مبتكرة للتيسير على ذوي الهمم، كما وجّه الشكر للقوات المسلحة لدعمها الدائم لكل ما هو مبتكر في ذلك المجال.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمته، أهمية إلقاء الضوء على أحدث التكنولوجيات في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، التي تخدم احتياجات أصحاب الهمم في المجتمع المصري، مشيدا بجهود القوات المسلحة ومساهمتها في الدعم المتواصل للارتقاء بمنظومة الأجهزة التعويضية.

واختتمت الاحتفالية بتسليم درع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، وتسليم الشهادات للفائزين بالمسابقة.