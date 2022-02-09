مسلسل أبو العروسة الحلقة 9.. مناقشة صادمة بسبب الهجرة غير الشرعية

يبحث الجمهور عن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل أبو العروسة، إذ ناقش العمل الدرامي خلال أحداث تلك الحلقة التي عرضت أمس، قضية الهجرة غير الشرعية، ومدى خطورتها على الشباب في الأونة الأخيرة، من خلال استعراض قصة صادمة لإحدى الأسر بمحافظة كفر الشيخ.

تفاصيل الحلقة 9 من مسلسل أبو العروسة

شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل أبو العروسة، تفاصيل جديدة، إذ ما تزال أسرة «عبد الحميد» التي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب، تبحث عن الحرامي الذي اقتحم منزلها، وبعد تركيب الكاميرات، لم يكتشفوا بعد من الجاني، فيما تواصل الأسرة، استعداداتها لحفل حنة وزواج ابنتها «هاجر»، التي تجسد دورها الفنانة كارولين عزمي.

وناقشت أحداث الحلقة، فكرة الهجرة غير الشرعية، حيث حاول أحد الأشخاص، إرسال ابنه إلى الخارج بطريق غير شرعي، من أجل جمع الأموال، لكنه لقي حتفه غرقا في المياه، ثم أرسل الثاني ولقي أيضا نفس المصير، ورغم ذلك يخطط لإرسال نجله الثالث بالطريقة ذاتها.

موعد عرض الحلقة الـ10

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل أبو العروسة، في تمام الساعة 8 مساء اليوم، على قناة «dmc»، وفي الساعة 11 مساء على شاشة «dmc دراما».

وحاز المسلسل على إشادات واسعة، بمجرد عرض حلقاته، خاصة أن العمل درامي اجتماعي مليء بالأحداث المشوقة، ويركز على عرض القضايا العائلية البسيطة، التي يتعرض لها عامة الشعب، من خلال عرض قصة أسرة بسيطة تتعرض لمشكلات عديدة، بسبب قلة الأموال، ومحاولة التغلب، على ذلك بشكل اجتماعي كوميدي.

وجمع الجزء الثالث من المسلسل، بين أبطال الجزئين الأول والثاني، وهم: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.