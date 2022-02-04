مواعيد عرض أبو العروسة.. عشان تشوف حلقاته الجديدة من الجزء الثالث

على مدار الأسبوع الماضي، تصدر مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة، بعد أن بدأ عرضه على مجموعة قنوات dmc يوم السبت الماضي، والموافق 29 يناير، الأمر الذي جعل محبي وعشاق المسلسل بجميع أجزائه يبحثون عن مواعيد عرض أبو العروسة، حتى يتمكنوا من مشاهدة حلقاته الجديدة.

واهتماما من بوابة «الوطن» بتقديم جميع الخدمات التي يتم بها المواطنين، نرصد من خلال هذا التقرير مواعيد عرض أبو العروسة على قنوات dmc، التي جاءت كالتالي:

مواعيد عرض أبو العروسة

بدأت مجموعة قتوات dmc، والتي تتمثل في dmc hd و dmc دراما في عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالت يوم السبت الماضي، على أن يتم إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل يوميا في تمام الساعة 8 مساء على قناة dmc، بينما يتم إعادة الحلقة على قناة dmc دراما في تمام الساعة 11 مساء.

تردد قناة dmc التي تعرض أبو العروسة

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد الجديد: 12092.

- معامل تصويب الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة dmc دراما التي تعرض أبو العروسة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الاستقطاب: رأسي.

وعن مسلسل أبو العروسة فهو مسلسل اجتماعي مصري، جعل الأسرة المصرية تلتف حول بعضها البعض لمشاهدته، إذ أن مشاهده جميعها مشابهه للمواقف التي تمر بها أي أسرة مصرية، كما أنه أبطال المسلسل استطاعوتا خلق جوي أسري فيما بينهم، يجعل المشاهد يشعر بأن تلك الأسرة حقيقة وموجودة بالفعل، وهو من بطولة الفنانة سوسن بدر، والفنان سيد رجب، والأبناء هم الفنانة كارولين عزمي ومحمد عادل وولاء، ويشارك به الفنان محمود حجازي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح ونرمين الفقي.