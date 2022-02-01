مسلسل أبو العروسة الحلقة الرابعة.. عايدة تطلب تركيب كاميرات بالمنزل

تطورات جديدة شهدها مسلسل أبو العروسة الحلقة الرابعة أمس، إذ أن الجمهور ينتظر عرض الحلقات الجديدة من الجزء الثالث، التي كان ينتظرها الجمهور، بعد نجاح الجزئيين السابقين، خاصة أن أحداث العمل كوميدية اجتماعية.

تفاصيل مسلسل أبو العروسة الحلقة الرابعة

عرضت أمس الحلقة الرابعة من مسلسل أبو العروسة، وحققت نجاحاً كبيراً، طلبت «عايدة» التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، تركيب كاميرات في المنزل بعد دخول لص إليهم، وطلبت منه أن يذهب إلى قسم الشرطة من أجل تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بعدما غادر اللص المنزل، وترك حذائه.

وعاشت عائلة عبدالحميد حالة من الرعب، بعد دخول اللص إلى المنزل، وحاولوا التعرف على اللص الذي تسلل إلى بيتهم.

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل أبو العروسة

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الخامسة من أبو العروسة على منصة شاهد اليوم، وسوف يتمّ عرض المسلسل على مجموعة قنوات dmc في الثامنة مساءاً على dmc العامة، بالإضافة إلى إعادة ثانية في تمام الـ12:30 ظهرًا، وينتظر الجمهور يوميًا متابعة أحداث المسلسل.

بينما تعرض الحلقة على «dmc دراما» في تمام الساعة الـ11 مساءً، وتعاد في تمام الساعة الـ8 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الـ4 عصرًا.

وتدور أحداث مسلسل أبو العروسة في إطار اجتماعي كوميدي حول أسرة عبدالحميد الذي خرج على المعاش ويواجه مشكلات أسرته وأبنائه بمشاركة زوجته عايدة.

استطاع الفنان سيد رجب أن يحقق نجاحاً كبيراً في جميع أجزاء المسلسل بمشاركة عدد من نجوم منهم سوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقي وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمي وولاء الشريف ومحمود حجازي، خالد كمال، رانيا فريد شوقي، ومن تأليف هاني كمال ومن إخراج كمال منصور.