ملخص أحداث الحلقة 6 من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث: لص يهدد «عايدة»

تطورات جديدة شهدها مسلسل أبو العروسة، خلال عرض الجزء الثالث، ويبحث الجمهور عن ملخص أحداث الحلقة 6 من العمل الدرامي، الذي استطاع أن يجتذب فئة كبيرة من المشاهدين لمتابعة أحداثه.

أحداث الحلقة 6 من مسلسل أبو العروسة

شهدت الحلقة 6 من مسلسل أبو العروسة، تطورا في الأحداث بعدما دخل أحد اللصوص إلى المنزل، مهدداً «عايدة» التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، وقام زوجها «عبدالحميد» الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب، بتركيب كاميرات داخل المنزل، وتستعد أسرة «عبدالحميد» لفرح ابنتهم «هاجر» بعد يومين، وتجسد دورها الفنانة كارولين عزمي.

وشهدت الحلقة أيضاً موافقة «طارق» على طلب «زينة» بالعودة من جديد إلى العمل مع والده، بعدما خسر كل أمواله في مشروعه الأخير دون جدوي .

موعد الحلقة 7 من أبو العروسة

وتعرض الحلقة الجديدة من المسلسل يوميا الساعة 8 مساء على قناة dmc، وعلى قناة dmc دراما، الساعة 11 مساء.

معلومات عن مسلسل أبو العروسة

نجح مسلسل أبو العروسة، في خطف الأنظار بمجرد عرض حلقاته الأولى، خاصة أنه يركز على عرض القضايا العائلية البسيطة، التي يتعرض لها عامة الشعب، من خلال عرض قصة أسرة بسيطة تتعرض لمشكلات عديدة بسبب قلة الأموال، ومحاولة التغلب على ذلك بشكل اجتماعي كوميدي.

أبطال مسلسل أبو العروسة

المخرج كمال منصور، جمع بين أبطال الجزء الأول والثاني من جديد، وهم سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من تأليف هاني كمال.