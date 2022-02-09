عاجل.. الإعلاميين تقاضي «الحدث اليوم» بسبب مداخلة هاتفية زائفة لمجدي يعقوب

كشف مصدر مسؤول في نقابة الإعلاميين أن النقابة تجهز ملفاً لمقاضاة قناة الحدث اليوم وبرنامج «الحياة أحلى» لاتهام البرنامج بإجراء مداخلة مزيفة مع شخص يدعي أنه الطبيب العالمي مجدي يعقوب.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«لوطن» أن النقابة ستتولى أيضا الشق التاديبي الخاص بمقدمي البرنامج، لاسيما بعد قرار هيئة مكتب الاعلى للإعلام اليوم، وأن النقابة ستعلن بعد قليل تفاصيل الملاحقة القضائية التي ستقوم بها.

الأعلى للإعلام يقرر إيقاف برنامج «الحياة أحلى»

وفي وقت سابق اليوم قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج «الحياة أحلى» على قناة الحدث اليوم، وإحالة المسئولين بالقناة للتحقيق، ومخاطبة نقابة الإعلاميين للتعامل مع الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج.

وكانت لجنة الرصد بالمجلس قد تابعت قيام البرنامج ببث محادثة هاتفية كاذبة مع الدكتور مجدي يعقوب، أحدثت تضليلاً وتحايلاً وخرقاً للمصداقية المهنية التي يجب أن تعمل في إطارها مختلف وسائل الإعلام.