حمادة هلال يدعم مرضى القلب بمركز مجدي يعقوب: اتفاجئت «صور»

قام الفنان حمادة هلال، وبسنت حاتم صاحبة مبادرة «لحظة بالعمر كله» بزيارة إلى مؤسسة مجدي يعقوب في أسوان، حيث تجولا بمركز القلب، وشاهد الإمكانيات المتاحة به، والتقى ببعض الأطفال الذين يتلقون العلاج بالمكان.

تفاصيل جولة حمادة هلال في مركز دكتور مجدي يعقوب

كان في استقبال حمادة هلال وبسنت حاتم العاملون بالمستشفى والذين رحبوا جداً بالزيارة، وقاموا بشرح طريقة عمل المستشفى وتوضيح مفهوم جراحة القلب، حيث حدث تطور طبي كبير في العمل داخل المستشفى، كما أن الخدمة تقدم مجاناً لجميع المرضى، خاصة الأطفال الذين يمثلون 60% من الحالات التي يتم متابعتها بانتظام بعد إجراء الجراحة، كما يتم الاستعانة بأطباء وعلماء من الخارج من أجل تحقيق أفضل خدمة طبية.

حمادة هلال: تطور كبير في العلاج داخل مركز مجدي يعقوب

ومن جانبه، عبر الفنان حمادة هلال عن سعادته لتواجده في الصرح الطبي العملاق، قائلًا في بيانٍ صحفي: «هذه هي الزيارة الأولى لى بمركز مجدى يعقوب، بجد شاهدت التطور فى العلاج، والخدمات المقدمة للاطفال وأكبر منهم، كل الشكر للدكتور مجدى يعقوب، وكل العاملين على خدمة الاطفال والكبار، ليل نهار، وتفاجأت بهذا التطور الحادث داخل غرف الأطفال والرعاية الكامة لهم».

بسنت حاتم: نسعى دومًا لإدخال الفرحة في قلوب الأطفال

أما بسنت حاتم، صاحبة مبادرة «لحظه بالعمر كله»، قالت: «نسعى دائمًا إلى إدخال الفرحة لقلوب أطفالنا، والحمد لله ماشاهدناه من مسئولى والعاملين بمؤسسة دكتور مجدى يعقوب يدعو للفخر، بوجود عبقرى باسم الدكتور يعقوب، وكل الشكر للفنان حمادة هلال على قبول الدعوة وإدخال السعادة إلى قلوب الأطفال».