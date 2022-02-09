الصحة العالمية تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا: «أوميكرون ليس وحده«

قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق المتوسط، إن الإقليم شهد ارتفاعا كبيرا في اصابات فيروس كورونا، وأرجعت أسباب ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الإلتزام باتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم الحرص على تناول اللقاح، مشيرة الى أن التطعيم مازال يشكل نسبة ضئيلة فى بعض الدول.

وتابعت مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية باقليم الشرق المتوسط خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن أن المنظمة تخيلت انتهاء الجائحة، لكن بانتشار متحور أوميكرون، عادت مرة أخري ومن المتوقع ظهور متحورات جديدة للفيروس، وعلينا تكثيف جميع الجهود وتضافرها للوصول للمستهدف لتطعيم المواطنين، لافتة إلى أن المنظمة لا تملك عصا سحرية لإنهاء جائحة فيروس كورونا ولكن نأمل أن ينتهي.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة رنا الحجة، أن وفيات كورونا ما زالت مستمرة، لافتة إلى أن مصاب فيروس كورونا يجب ألا يلتفت بأى نوع من المتحور، الأهم هو العودة إلى الطبيب المعالج لتحديد نوعية الأدوية والجرعات المناسبة فكل حالة مختلفة عن غيرها من حيث العمر والإصابة المخالطة والحالة الصحية ولا يجب أخذ أى دواء ليس فقط لفيروس كورونا ولكن بشكل عام إلا باستشارة الطبيب.