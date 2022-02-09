الصحة العالمية تعلن موقفها من تعليق الدراسة بسبب متحور أوميكرون

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، أن العالم يشهد ارتفاع كبير في اصابات فيروس كورونا خلال هذه الفترة، وتابع الدكتور أحمد المنظري أن اللقاحات أثبتت فعاليتها فى تخفيف شدة الأعراض في حال إصابة المواطنين وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية، واللقاحات أداة بالغ أهميتها ولابد من التوزيع العادل للقاحات فى جميع الدول.

الموقف من عودة الدراسة

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، لن نتنهى جائحة فيروس كورونا إلا فى حالة التعاون مع جميع مؤسسات الدول وتضافر جميع الجهود، مؤكدا مجددا أن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة ويجب عدم التهاون وعدم الملل من اتباع الإجراءات الإحترازية.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالناصر أبو بكر، مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة مع العودة للمدارس لتمكين الطلاب من الإهتمام بالدراسة، ولابد من الإهتمام باتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة لحماية الطلاب داخل المدارس من الإصابة بالفيروس كوررونا، مشيرا إلى أهمية اللقاحات للطلاب للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

جدل حول مدة العزل الصحي لمصابي كورونا

وتابع الدكتور عبدالناصر خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الان، أن مدة الحجر الصحي هو 14 يوم وما زالت توصي منظمة الصحة العالمية بذلك، ولكن هناك بعض الدول قللت مدة العزل الصحي، مشيرا إلى أن تقليل مدة الحجر الصحي تعود لكل دولة والوضع الوبائي لفيروس كورونا فى كل دولة، وأكد أنه على نهاية الاسبوع سيتم الوقوف على مدة العزل الصحي من خلال مجموعة من الدراسات التى أجريت وسنري النتائج.