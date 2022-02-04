الصحة العالمية: نأمل أن توحد أولمبياد بكين العالم لإنهاء وباء كورونا

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن أمله في أن تعمل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (بكين 2022)، على توحيد العالم من أجل إنهاء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال تطعيم معظم الأشخاص.

مديرالصحة العالمية: أتمنى تطعيم 70% من سكان كل دولة بحلول منتصف العام

وقال جيبريسوس - في تغريدة على «تويتر» إنه يتمنى أن توحد أولمبياد بكين 2022، العالم، وتشعل روح التضامن والعزيمة التي نحتاجها من أجل تطعيم 70% من الأشخاص في كل دولة بحلول منتصف العام، وإنهاء المرحلة الحادة لوباء فيروس كورونا.

وذكرت قناة «سكاي نيوز» البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، متواجد في العاصمة الصينية بكين، من أجل الأولمبياد.