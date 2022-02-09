تعقيم منشآت وقطارات مطروح لمواجهة فيروس كورونا (صور)

أعلن رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، تطهير مقر الشركة المصرية للاتصالات «السنترال» ومكاتب البريد وتعقيم الشهر العقاري ومركز اعلام مطروح ومجمع المحاكم والقطارات المقبلة والمغادرة من داخل المدينة ومتجهه للقاهرة والاسكندرية والمحافظات والاقاليم المختلفة، وذلك ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

رش منشآت مطروح ضد كورونا

وأكد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح؛ اليوم الأربعاء؛ في تصريح خاص لـ«الوطن»، وضع خطة لمواجهة فيروس كورونا للجهود اليومية لأعمال التعقيم والتطهير للمواقف والمصالح الحكومية والأسواق وأماكن تجمعات المواطنين، مؤكدا علي متابعة الموقف أولا بأول مع مديرية الصحة بمطروح والجهات المعنية بالتعامل مع فيروس كورونا.

رش ليلي في مطروح

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يجرى الدفع بحملات ليلية لرش المبيدات بسيارات الضباب بالاحياء وشوارع المدينة، وكذلك تطهير مقالب وصناديق القمامة بالعزب ، بالتنسيق مع إدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة طبقا لتعليمات محافظ مطروح.

رش 8 مدن مطروح لمواجهة كورونا

ووجه محافظ مطروح لجميع رؤساء مدن مطروح الثمانية بزيادة أعمال الرش والتعقيم في المصالح الحكومية والمنشآت العامة والمواقف ومكاتب البريد ومحطات الاتوبيسات للحد من انتشار كورونا ومواجهته وتكثيف حملات التوعية، من خلال الادارات الصحية بالتنسيق مع المحافظة لتوعية وتثقيف المواطنين بمخاطر كورونا ومتحوراته، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والتعقيم واستخدام المواد المطهرة وارتداء الكمامات الطبية لحماية أنفسهم وأسرهم من الامراض والحفاظ على الصحة العامة.