تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في كنيسة العذراء بمطروح (صور)

بدأت الفرق الطبية من الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، اليوم السبت، في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا داخل مقر كنيسة السيدة العذراء مريم وسط مدينة مرسى مطروح.

وتكثف الفرق من جهودها في 7 مراكز شباب بنطاق مدن محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقًا وحتى مدينة السلوم غربًا، وسيوة جنوبًا، في ظل إقبال المواطنين على القوافل الطبية المتنقلة للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وللحفاظ على الصحة العامة للأسر بمحافظة مطروح.

تسجيل وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في مطروح

وقال الدكتور محمد علي المتولي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن الفرق الطبية تقوم من ناحية بتسجيل المواطنين الذين لم يتمكنوا من عملية التسجيل على موقع وزارة الصحة الخاص بتطعيمات كورونا، ومن ناحية أخرى تقوم بتطعيم المواطنين في مختلف المواقع المنتشرة في محافظة مطروح، وذلك لتسهيل إجراءات تطعيم المواطنين ومنع التكدس على مراكز اللقاح بمحافظة مطروح، مع زيادة الفرق في المؤسسات والمصالح الحكومية والخدمية من مديريات الخدمات والمحافظة ومجالس المدن الثمانية والإدارات التابعة لها بالمدن.

إقبال من المواطنين على تطعيم كورونا بمراكز شباب مطروح

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الفرق الطبية المتنقلة تستقبل أعدادًا كبيرة من المواطنين، وسط إقبال من أهالي مطروح على التطعيمات في مراكز الشباب والجهات الحكومية، ما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالقطاع الحكومي، مع اتباع جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للفرق الطبية والمواطنين خلال إعطاء التطعيم، والتسجيل حتى الانتهاء من الخدمة الطبية لهم لمواجهة فيروس كورونا.