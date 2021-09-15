تجوب المصالح الحكومية.. تكثيف أعمال تطعيم لقاح كورونا بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال خطة المحافظة لتطعيم جميع العاملين بالمصالح والمديريات الخدمية والحكومية، عن طريق الفرق الطبية المتنقلة والثابتة التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، في إطار خطة الدولة للتوسع في تطعيم جميع العاملين بها ضد فيروس كورونا المستجد.

وتوجه فريق مديرية الصحة بمطروح بتطعيم العاملين بديوان عام المحافظة في جميع الإدارات والأقسام التابعة له، وناشد محافظ مطروح جميع المواطنين والعاملين بكافة المصالح والمديريات الحكومية بسرعة التسجيل وأخذ اللقاح لسرعة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين، حرصاً على سلامة جميع المواطنين.

فرق تطعيم لقاح كورونا تجوب المصالح الحكومية بمطروح

وتكثف فرق التطعيم من الإدارة العامة للطب الوقائى بمديرية الصحة بمطروح من جهودها في جولات مكوكية على جميع مديرية الخدمات والمصالح الحكومية في محافظة مطروح، داخل مدينة مرسى مطروح ومراكز المدن، من مدينة الحمام شرقاً حتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً، لتطعيم جميع العاملين بها بلقاح كورونا، بدءاً من عمال الخدمات المعاونة وحتى رؤساء المصالح، للحد من انتشار العدوى ومواجهة جائحة كورونا، حيث جرى الانتهاء من تطعيم العاملين في النيابة الإدارية والمديرية المالية ومديرية التنظيم والإدارة وغيرها من المصالح.

محافظ مطروح يناشد المواطنين بالتسجيل لتطعيم كورونا

ووجه محافظ مطروح نداءً إلى جميع أهالي محافظة مطروح، ممن لم يحصلوا على لقاح كورونا، بسرعة تسجيل بياناتهم والحصول على التطعيم للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة لكل أسرة، لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد محافظ مطروح على توافر جميع أنواع اللقاحات، وأن الفرق الطبية المسئولة عن التطعيم تقوم باعطاء كل مواطن التطعيم الذي يتناسب مع حالته الصحية، طبقاَ للفحص الذي يتم إجراؤه.