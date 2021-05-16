أخبار كورونا في مصر.. 10 حملات توعية بمطروح للحد من الإصابات

في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في بعض محافظات مصر، بدأت محافظة مطروح في تكثيف حملات التوعية للمواطنين بالموجة الثالثة، من خلال خطة محكمة للحد من الإصابات بين المواطنين، تحت إشراف مديرية الصحة، وضمن توجيهات وزارة الصحة بزيادة برامج التوعية الصحية للجماهير، واتخاذ الإجراءات الوقائية.

10 حملات أسبوعياً للتوعية بمخاطر كورونا في مطروح

دور كبير تقوم به إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بمطروح، من خلال تنظيم حملات توعية بمخاطر فيروس كورونا، بحسب الدكتور شريف الشناوي، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة، الذي أكد أن الحملات تستهدف تنفيذ 10 حملات أسبوعيا في جميع المصالح الحكومية بمطروح، من ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والإسكان والمرافق والهيئات الأخرى، بالإضافة إلى الصيادين في الموانئ والعاملين في السكة الحديد، والسائقين في المواقف، والعاملين في الفنادق السياحية.

وأوضح «الشناوي» أنه دور مهم، يجرى فيه كيفية اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا، وماذا يفعل الفرد حالة شعوره بأي أعراض، وكيف يتصرف، وكيف يحمى بيته وأسرته، وطريقة التعقيم الأفضل في المنازل، وأهمية التباعد الاجتماعي، وعدم مخالطة المصابين أو من يظهر عليهم أعراض برد أو كحة، كإجراءات احترازية للحفاظ على الصحة العامة، والحد من انتشار الفيروس.

معدلات كورونا في مطروح

وتُعد محافظة مطروح من المحافظات المستقرة بالنسبة لإصابات ووفيات كورونا، طبقاً لمدير عام الطب الوقائي، الذي أكد لـ«الوطن» أنه في ظل تطبيق جميع الإجراءات التي اتخذتها إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، من غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة في مطروح والساحل الشمالي، مما منع وجود تجمعات في المحافظة الساحلية السياحية، التي يعتمد أهلها على المصيف والسياحة، مع تكثيف حملات الثقيف الصحي للمواطنين في كل مكان بمطروح، ومن خلال الإدارات الصحية، واستجابة المواطنين بعد تعريفهم بمخاطر كورونا، مما أثر بشكل إيجابي على استقرار الأوضاع على مستوى المحافظة.