إطلاق المسابقة الطلابية لريادة الأعمال.. والجوائز 100 ألف دولار

أعلن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق الدورة الثانية من المسابقة الطلابية الإقليمية الافتراضية لريادة الأعمال في الشرق الأوسط (REC)، بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية (AUf).

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة على دعم وتشجيع ريادة الأعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية، مشيرة إلى أن ريادة الأعمال تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع الابتكار، وتحفيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لائقة.

السعيد: «روّاد 2030» يهدف لتمكين الشباب من تدشين مشروعات

وأشارت إلى تبني الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عِدَّة جهود أبرزها إطلاق مشروع "روّاد 2030"، والذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، متابعة بأن المشروع يُسهم في توفير مجموعة من الخدمات من منح تعليمية وماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاقٍ أوسع، بالإضافة إلى دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التي تُقدِّم أفكاراً جديدة في سوق العمل.

مدير المشروع: «رواد 2030» فرصة لاكتساب المهارات والخبرات

ومن جانبها أوضحت دكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، أن المسابقة تعطي رواد الأعمال فرصة لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لإطلاق مشروعاتهم الناشئة، موضحة أن تلك المشروعات يتم تقييمها من قِبل لجنة تحكيم تضم العديد من الخبراء في مصر والشرق الأوسط، والتي ترأسها مديرة مشروع رواد 2030، حيث تم اختيارها رئيسًا للجنة التحكيم بالمسابقة، تأكيدًا للدور الفعال الذي يلعبه المشروع في دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر وإعطاء فرص حقيقية لرواد الأعمال الشباب لتأسيس مشروعاتهم الناشئة.

وتابعت خليل بأن المسابقة تأتي في إطار مشروع CIPIEE "المسارات والادماج الوظيفي وريادة الأعمال في مصر"، والذي أطلقته الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بهدف تطوير الأنشطة لصالح إضفاء الطابع المهني على التدريب الجامعي وريادة الأعمال الطلابية.

المسابقة تتكون من 4 مراحل

ونوهت بأن إجمالي جوائز المسابقة تصل إلى 100 ألف دولار بالإضافة إلى فرص احتضان ودعم للشركات الناشئة حسب احتياجات كل منها، متابعة بأن المسابقة تنقسم إلى 4 مراحل تتضمن مرحلة التقديم وفيها يملأ المتقدم استمارة التقديم ويرد على الأسئلة الخاصة بفكرة المشروع والتي كانت في الفترة من 28 يناير إلى 4 فبراير 2022، ويليها مرحلة التقييم الأولي من 5 وحتى 11 فبراير 2022.

وأضافت أن مرحلة التقييم الأولي يتبعها مرحلة تقديم النسخة النهائية من فكرة المشروع بعد التعديل، على أن يتم التقييم النهائي للمشروعات يوم 25 مارس 2022، إلى جانب مرحلة التقييم واختيار أفضل 10 أفكار مشروعات ناشئة، متابعة بأن المسابقة النهائية يجري تنفيذها بين الثلاث فرق المؤهلة من 27 إلى 29 مارس 2022.

شروط التقديم بالمسابقة

ويُشار إلى أن شروط التقديم للمسابقة تتضمن أن يكون الطالب المتقدم للمسابقة مسجل بإحدى الكليات والتي تأتي جامعة AUF كإحدى أعضائها أو مشاركة بها، بالإضافة إلى أن تكون لدى الطالب المتقدم فكرة تخدم وتحل المشكلات المجتمعية أو الاقتصادية لديه، فضلًا عن أن يكون المتقدم ضمن فريق من 3 إلى 5 أشخاص، بالإضافة إلى أن تكون فكرة مشروعاتهم غير مطبقة أو منفذة كشركة ناشئة، على أن يشارك كل فريق بفكرة واحدة فقط.

وتضمنت الشروط كذلك أنه على الفريق المشارك ألا يكون قدم فكرته في أي مسابقة أخرى محلية أو إقليمية أو دولية، وعلى كل فريق أن يقدم عرض تقديمي خلال 3 دقائق أمام لجنة من الخبراء والمحكمين، كما يمكن لحاملي الماجستير والدكتوراه التقديم في المسابقة، وأن يكون معظم أعضاء الفريق من الطلاب الجامعيين والطلاب الأعضاء في الجامعات التابعة لوكالة الجامعية الفرانكفونية AUF، إلى جانب أنه تكون الأفكار المقدمة في المسابقة تخدم أحد الأهداف من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وتقدم حلولا للمشكلات المجتمعية والاقتصادية والبيئية والطبية والتحديات المختلفة.

كما سيجري توفير التدريب والأدوات والموارد المختلفة من خلال المسابقة، لدعم رواد الأعمال للبدء في مشروعاتهم مع توفير الدعم العملي لكافة المراحل الخاصة بأفكار الشركات الناشئة، ويمكن للطلاب التقديم للمسابقة من خلال الرابط التالي : http://recompetition.cipiee.org/

جدير بالذكر أن المسابقة تأتي بالشراكة مع جامعة سنجور ومجموعة IBDL، والجامعة الفرنسية في مصر، بالإضافة إلى جامعة الإسكندرية، فضلًا عن غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، إلى جانب جامعة فاروس بالإسكندرية PUA، وحاضنة الأعمال FEPS.