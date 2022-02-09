مسؤول بـ«السياحة» تتفقد تطورات الأعمال بمسار رحلة العائلة المقدسة في أسيوط

أناب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، لاستقبال الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، والتي تزور المحافظة للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة تطورات الأعمال بنقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط، لافتتاحها في أقرب وقت ممكن.

دير السيدة العذراء بدرنكة

وأجرت نائب وزير السياحة، زيارة إلى دير السيدة العذراء بدرنكة والدير المحرق بالقوصية، بحضور المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة، وممثلين من الوزارة، والأنبا بيجول، رئيس دير المحرق، والأب بيشوي بدير درنكة، وحسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وهويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، وعثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي في المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بأسيوط.

وأكد نائب المحافظ، أنّ الزيارة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، ومتابعة الأعمال الجارية لتطوير ورفع جاهزية النقاط الواقعة عليه والتي يبلغ عددها 25 نقطة، منهم نقطتين بمحافظة أسيوط، وهما دير السيدة العذراء بدرنكه والدير المحرق بالقوصية لافتًا إلى إن هناك اهتمامًا كبيرًا من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بالمحافظة والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية.

وخلال الزيارة، جرى استعراض مختلف المقومات السياحية والطبيعية التي تتمتع بها محافظة أسيوط، وأعمال التطوير والترميم بالأديرة ورفع كفاءة البنية التحتية للمحافظة.

اهتمام حكومي بمحافظات الصعيد

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار، إلى أنّ الصعيد يشهد اهتمام بالغ من القيادة السياسية وإن وزارة السياحة والآثار تشارك في العديد من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة الكثير من قرى ومدن الصعيد كبرنامج تنمية الصعيد ومبادرة حياة كريمة ومبادرة إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأضافت أنّ أسيوط تتضمن مواقع مهمة في رحلة العائلة المقدسة، وأنّ اهتمام الحكومة برفع كفاءة البنية التحتية لتلك المواقع، ينعكس إيجابا على جذب شريحة من السائحين ذوي الاهتمام بمسار الرحلة، مشيرة إلى أنّ الوزارة تتبنى نهج التنويع بين الأنماط السياحية دون الاقتصار على منتج بعينه، وأنّ التنويع بين الأنماط السياحية له بالغ الأثر في جذب أسواق جديدة واعدة.