افتتاح معرض رحلة العائلة المقدسة بمتحف شرم الشيخ.. أيقونات ومخطوطات

قال الدكتور محمد حسانين مدير متحف شرم الشيخ الجديد، إن الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية ودير القديس العظيم موسى النبي، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، افتتحا أمس معرض الأيقونات الأثرية عن رحلة العائلة المقدسة والهروب الى مصر بمتحف شرم الشيخ، والذي يستعرض مراحل من حياة السيدة العذراء مريم والبشارة والتجسد.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن إقامة المعرض يأتي تزامنا مع انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وتزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، موضحا أن المعرض يستمر مدة ستة أشهر، إذ اختير الركن البيزنطي لإقامة المعرض.

عرض أيقونات نادرة

وقال مدير متحف شرم الشيخ، إنه جرى إلقاء محاضرة حول رحلة مسار العائلة المقدسة إلى مصر، والذي يضم 3 مخطوطات من مقتنيات المتحف القبطي بمصر القديمة.

ويضم المعرض أيضا 9 أيقونات نادرة تعرض لأول مرة، وجرى اختيارها من عدد من الكنائس المصرية، وهي كنائس أبي سرجة، والمعلقة، والشهيد مرقوريوس أبو سيفين، والدمشيرية، والقديس مارمينا، والملاك ميخائيل.

وأشار إلى أن هذه الأيقونات والمخطوطات تبرز مسار العائلة المقدسة، والتي من ضمنها أرض سيناء.

أشهر أيقونات رحلة العائلة المقدسة

وأكد الدكتور محمد حسانين، أن الأيقونات المعروضة ترجع جميعها إلى القرنين 18 و19 الميلادي، وتضم أيقونة للسيدة العذراء مريم، وأخرى لرئيس الملائكة غبريال يحمل بيده اليمنى لفافة غير ملفوفة عليها نص باللغة العربية، وثالثة تُمثّل مشاهد سيرة حياة السيدة العذراء مريم تصورها في المنتصف تحمل يسوع الطفل.

وأضاف أن من بين الأيقونات واحدة تصور الهروب إلى مصر، وأخرى للسيدة مريم العذراء تُرضع طفلها عيسي عليه السلام، وثالثة للعائلة المقدسة والقديس يوحنا المعمدان، ورابعة لميلاد السيد المسيح، وخامسة البشارة.

تاريخ السيد المسيح

من جانبه، قال الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، إن المعرض نُظم بشكل يليق برحلة العائلة المقدسة، وهو كنز لمن يريد أن يعرف تاريخ السيد المسيح، ودعا الجميع إلى زيارة المعرض والمشاركة في الفعاليات التي ستجري على هامش المعرض.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن المعرض يصور فترة تاريخية مهمة للعالم أجمع وهي رحلة السيد المسيح إلى مصر، مشيرا إلى أنه حرص على حضور الافتتاح لأن مصر هي بلد الوحدة الوطنية، وتاريخ مصر للجميع سواء يهودى أو قبطي أو اسلامي، لأن الدولة ملكا للجميع والدين لله عز وجل.

حضر الافتتاح الدكتورة مريام ادوار مدير عام المتحف وكبار الأثريين، ومن وزارة السياحة، وفد كبير من الآباء والخدام والخادمات واطياف من الشعب والشباب والفتيان والأطفال والقمص صليب كاهن كنيسة أبوسيفين مصر القديمة والمرافق للأيقونات الأثرية من مصر القديمة بالقاهرة ويمثل الكنيسة في التعامل مع هيئة الآثار.