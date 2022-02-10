أهم المحطات في حياة نعيمة وصفي.. تركت التدريس من أجل الفن

على الرغم من عدم مشاركتها في بطولة عمل سينمائي بمفردها، فإنها كانت سببًا رئيسيًا في نجاح عدد كبير من الأعمال الفنية، بموهبتها المميزة، وشخصيتها القوية، ومقدرتها على تقمص العديد من الشخصيات، إنها الفنانة الراحلة نعيمة وصفي، التي تحل ذكرى ميلادها اليوم 10 فبراير، إذ وُلدت في عام 1923، في مدينة ديروط التابعة لمحافظة أسيوط.

نعيمة وصفي تدخل عالم الفن عن طريق الصدفة

بدأت تظهر موهبة نعيمة وصفي، المسرحية في المدرسة الابتدائية، وبعد تخرجها في مدرسة المعلمات، واستقرت في القاهرة، دخلت مجال التدريس وعملت به إلى أن تعرفت عن طريق الصدفة على الفنانة نجمة إبراهيم، والتي شجعتها على الدخول إلى عالم التمثيل.

نعيمة وصفي تعمل بفرقة المسرح القومي

التحقت الفنانة نعيمة وصفي، بعد ذلك بمعهد التمثيل، ثم تمكنت من الحصول على الدبلوم عام 1947، إذ انتقلت بعد ذلك للعمل بفرقة المسرح القومي، من خلال تعيينها في فرقة المسرح الحديث التي كونها زكي طليمات.

مسيرة نعيمة وصفي الفنية

قدمت الفنانة نعيمة وصفي، ما يقرب من 100 عمل فني متنوع، بين السينما، والدراما، والمسرح، وتمكنت من تحقيق شعبة جماهيرية كبيرة عن طريق مشوارها الفني الحافل بالنجاح.

جائزة أفضل ممثلة دور ثان تحصل عليها نعيمة وصفي

حصلت النجمة الراحلة نعيمة وصفي، على جائزة أفضل ممثلة دور ثان من جمعية الفيلم في عام 1981، عن دورها في فيلم «حبيبي دائمًا»، والتي قدمت به شخصية «الجدة آنا جيلان».

فيلم حبيبي دائما

وشارك في فيلم حبيبي دائما، الذي تم عرضه في عام 1980، عدد كبير من نجوم الفن، مثل نور الشريف، بوسي، سوسن بدر، صبري عبد العزيز، سعيد عبد الغني، وغيرهم من الفنانين، تأليف يوسف السباعي، وسيناريو رفيق الصبان، وحوار كوثر هيكل، وإخراج حسين كمال.

زواج نعيمة وصفي من الراحل عبد الحميد سرايا

تزوجت الفنانة نعيمة وصفي، من الصحفي الراحل عبد الحميد سرايا، وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم الطبيب خالد، والإعلامي محمد، ومهندسة الديكور منى، وكانت تحب السينما جدًا، حيث ظلت تعمل حتى قبل وفاتها بأيام، فشاركت بفيلم «الرجل والطريق»، في عام 1983، وجسدت من خلاله شخصية «سعيدة»، تأليف سعد مكاوي، وإخراج نور الدمرداش.