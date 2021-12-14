أحمد العوضي: نور الشريف أستاذي ومعلمي ومثلي الأعلى

وجه الفنان أحمد العوضي كلمة للفنان الكبير نور الشريف عبر حسابه على «فيس بوك»، حيث وصفه بأستاذه ومعلمه، قائلا: «رحمة الله عليك يا أستاذي ومعلمي تعلمت منك الكثير والكثير، كنت أول من آمن بي واكتشفني وعلمتني أن الحياه اجتهاد وإصرار وتعب ولا نجاح دون تعب».

أحمد العوضي عن نور الشريف: مثلي الأعلى

وأضاف أحمد العوضي على المنشور المصحوب بصورة للفنان الراحل: «تعلمت منك أن الثقافة مفتاح النجاح وأن الفشل بداية نجاح، كنت وما زلت وستظل مثلي الأعلى بحبك يا نور الفن، وستظل حبيبي دائما».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها عن فضل الفنان نور الشريف في حياته، وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، أن الفنان الراحل صاحب الفضل في نجوميته بعد الله، حيث إنه من اكتشف موهبة الفن بداخله منذ أول مقابلة بينهما وآمن بموهبتي، وإنه ما زال يحتفظ بنصيحته له: «كل واحد وله وقته، اشتغل لحد ما ييجي وقتك».

أحمد العوضي يدخل عالم الدراما من بوابة نور الشريف

وقدم «الشريف» الفنان الشاب أحمد العوضي للمرة الأولى على شاشة التلفاز من خلال دور في مسلسله «ماتخافوش» إنتاج عام 2009، وبعد 3 أعوام شارك معه في الجزء الثالث من مسلسل «الدالي»، وكان دور «ناصر الطايل» الذي قدمه العوضي خلال الأحداث البداية الحقيقية وبطاقة التعارف بينه وبين الجمهور.

ورحل الفنان الكبير نور الشريف عن عالمنا في 11 أغسطس عام 2015، عن عمر ناهز الـ 69 عاما، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية بسبب معاناته مع سرطان الرئة دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وقدم الفنان الراحل على مدار مشوار فنى طويل ما يقرب من 300 عمل ما بين السينما والتليفزيون والإخراج والإنتاج السينمائي تجعل رصيده الفني متفوقاً على أبناء جيله.