تقديم 355 ألف جنيه مساعدات إنسانية لـ422 مواطنا خلال يناير بمطروح

أعلنت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح، خلال لقاء خدمة المواطنين جهود متابعة الشكاوى والمشكلات التي تقدم بها الأهالي، وجرى حلها خلال شهر يناير الماضي، من خلال تقديم مساعدات إنسانية ومالية وعلاجية، لغير القادرين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 355 ألف جنيه لـ422 مواطنا مستفيدا، مع التعامل مع كافة الشكاوى الواردة بإجمالي 1259 شكوى، جرى الرد وحل 1186 شكوى منها، بنسبة إنجاز بلغت 94% واستمرار متابعة باقي الشكاوى قيد الاجراء مع الجهات المعنية لنهو الشكوى والتيسير على المواطنين.

خدمة المواطنين في مطروح

وترأس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ اليوم الأربعاء؛ اللقاء الدوري لخدمة المواطنين في ظل المتابعة المستمرة والوقوف على مشاكل المواطنين والاستماع لها عن قرب والحرص على حلها وتلبية مطالبهم بحضور اللواء أشرف أبراهيم سكرتير عام المحافظة والعميد حاتم السمع ورؤساء المدن ومديري المديريات والادارات المعنية وذلك بديوان عام.

خدمات لأهالي مطروح

ووافق محافظ مطروح خلال اللقاء على أعمال توسعة مسجد الانوار المحمدية بالكيلو «1» بالجهود الذاتية بعد إستيفاء كافة الاجراءات والتراخيص اللازمة وكذا الموافقة على توفير أعمدة لإنارة مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة الضوايا بمركز النجيلة تيسيرا على المواطنين .كما وجه محافظ مطروح لشركة الكهرباء بسرعة معاينة الشبكات بمنطقة عزبة أبو مرزوق ومنطقة نجع الدبابسة بمنطقة وادى الرمل غرب مطروح واتخاذ كافة الإجراءات لتحسين الجهد الكهربائى بتلك المناطق وتكثيف أعمال الصيانة بها وذلك بناءا على شكاوى المواطنين من ضعف بالتيار الكهربائي الامر الذى يؤدى لتلف الاجهزة الكهربائية.

طرق ومرافق لاهل مطروح

ووجه محافظ مطروح لرئيس مجلس مدينة مطروح بدراسة المقترح المقدم من أحد المواطنين لعزل الأعمدة الكهربائية أثناء هطول الأمطار حفاظا على حياة المواطنين مع إعداد دراسة جدوى للمقترح المقدم وإمكانية تنفيذه على الطبيعة.

أكد محافظ مطروح على سرعة استكمال أعمال تسوية شارع العمدة فرج بالكيلو 3 لحين البدء في أعمال رصف الشارع بخطة الرصف 2022-2023 للتيسير على أهالى المنطقة مع مراجعة أغطية غرف الصرف الصحى بالمنطقة حرصا على سلامة المواطنين كما وافق المحافظ خلال اللقاء على منح مساعدات مالية شهرية لحالتين من المواطنين مع التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم دعم لتلك الأسر من خلال المساعدات العينية لاعاناتهم علي أعباء الحياة نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة.

تخفيف العبء عن أهل مطروح

وأكد المحافظ أمام رؤساء المدن على أهمية التواصل الدائم مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم حلها لتخفيف العبء عن المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم مع تكثيف جهود وأعمال النظافة بكل مركز وتنظيم مسابقات لأجمل وأنظف حى لاستعادة الوجه الحضارى والجمالى بالمحافظة.