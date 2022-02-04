محافظ مطروح: لا زيادة في تعريفة المواصلات.. وانتظام سير العمل بالمواقف

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بيان له، اليوم الجمعة، عن استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية، لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح وذلك بعد تعديل أسعار البنزين وزيادتها 25 قرشا دون المساس بأسعار السولار.

حملات على مواقف مطروح

وجه «شعب»، عقب تحريك سعر البنزين، مدير مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين.

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وناشد، المواطنين عقب ارتفاع أسعار البنزين، بالتواصل الفوري على رقم 0464933158 الخاص بغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية، والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية الثمانية في المراكز والمدن، حال وجود أي زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة.

زيادة أسعار البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع الأول من عام 2022.

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وقالت وزارة البترول، في بيان لها، اليوم، إن اللجنة انتهت إلى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، كالآتي: