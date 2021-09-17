محافظ مطروح يتفقد هضبة عجيبة السياحية ويستمع لشكاوى المواطنين

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جولة تفقدية، اليوم، في منطقة هضبة عجيبة السياحية الواقعة على بُعد 25 كيلو غرب مدينة مرسى مطروح، رافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، ورضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، ومديري الأجهزة التنفيذية، وخلال جولته وجه إلى تكثيف جهود النظافة بالهضبة وإزالة الإشغالات حفاظا على المظهر الحضاري بالمزار السياحي ذو الشهرة العالمية.

محافظ مطروح يستمع لمطالب الأهالي في عجيبة

واستمع محافظ مطروح لعدد من مطالب أهالي مرسى مطروح مؤكدا أنه جارى تنفيذ خطة الكهرباء لإحلال وتجديد الخطوط والكابلات الهوائية إلى أرضية والعمل على استقرار التيار الكهربائي، كما وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعرض موقف تشغيل غراب مياه محطة تعبئة سيارات النقل «الفنطاس»، في قرية أم الرخم للتيسير على أهالي القرية والمناطق المجاورة.

مطروح تشتهر بمناطق سياحية تجذب المصطافين والسياح

وتعد مدينة مرسى مطروح من المدن السياحية البارزة في مصر حيث تشتهر بمدن جاذبة للمصطافين والسياح خلال موسم الصيف، وأصبحت المصيف الأول للمصريين على مدار السنوات العشر الأخيرة، وتشتهر بالعديد من المزارات السياحية والتي يبحث عنها الزائرون، ومن بينها هضبة عجيبة والتي تتميز بالمناظر الطبيعية على البحر، وحمام كليوباترا، ومتحف روميل، وصخرة الفنانة ليلى مراد بشاطىء عجيبة، ومتحف الآثار بمطروح، والعديد من الأماكن الهادئة على الكورنيش والتى يستمتع بها المصطافون خلال موسم الصيف.