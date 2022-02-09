«الصحة» تحذر مرضى ضغط الدم من تناول الأدوية دون استشارة الطبيب

يلجأ العديد من مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى الحصول على أدوية دون الرجوع إلى الطبيب المتخصص واستشارته، والاكتفاء فقط بشرح الأعراض، وسؤال الصيدلي والحصول على ما يحدده.

وزارة الصحة والسكان نشرت على الصفحة الرسمية لها عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو حول هذا الأمر، وجاوبت على ما يشغل بال مرضى ضغط الدم، وهل يمكنهم الاكتفاء بسؤال الصيدلي أم ماذا؟، من خلال الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب، بمعهد القلب القومي، والذي أكد أنه من المفترض أن يشارك الصيادلة الجزء العلاجي مع الأطباء، بعدما يضع الطبيب خطة العلاج الأساسية.

تحديد التشخيص السليم

وأضاف استشاري أمراض القلب، أنه يجب الذهاب إلى الطبيب أولا مع التأكد من التشخيص السليم لمريض ضغط الدم، لأن الطبيب لديه قائمة كبيرة في عقله يفكر فيها، إذ يركز على وضع كل من القلب، والدورة الدموية، والكلى، والكيسترول في الدم، والسكر، مشيرا إلى أن القصة ليست مجرد وصف علاج لضبط ضغط الدم، بل إنها تقييم لحالة المريض العامة، وبناء على كل ما سبق يوصف العلاج المناسب له.

استشاري: الصيدلي يجب أن يكون لديه خبرة كبيرة من أجل إعطاء بديل للدواء

وأشار إلى أن الصيدلي من الممكن بعد ذلك أن يصف بديل كفء لما وصفه الطبيب، ومن الممكن أيضا أن يُحدث الأدوية، وذلك في حالة إذا كان هناك تفصيلة في أحد مضاعفات الدواء أو بعض الشكوى لدى المريض، وذلك بشرط إذا كان الصيدلي مؤهل لذلك، ولديه خبرة كبيرة في مجال الصيدلة الإكلينيكية.